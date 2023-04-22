 

France 3 – «солнце — это бесплатно» — в условиях инфляции французы отдают предпочтение бюджетному отдыху

22.04.2023, 1:32, Новости дня
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Отпуск на курорте в условиях инфляции становится для французов всё более дорогим удовольствием, пишет France 3. Как передаёт телеканал, жители страны отныне отдают предпочтение бюджетному отдыху и бесплатным удовольствиям: наслаждению морем, солнцем и теплом вместо выходов в свет и походов по ресторанам.

Бегать, прогуливаться, наслаждаться солнцем и песком. Отпуск? Да, но не слишком дорогой. Эта молодая пара из Кале уже заметила, что в этом году отдых окажется для бюджета более тяжёлым грузом.

ТУРИСТ: Это обойдётся нам примерно в полторы — две тысячи евро, без частых походов по ресторанам. Только на топливо и пляж. Ну и жильё, разумеется. Приличный бюджет для отпуска в межсезонье. Даже не думаем о том, чтобы приехать сюда в сезон, это уж точно.

Топливо, жильё, питание, развлечения — отпускной счёт стремительно дорожает, в особенности для семей. Приходится приспосабливаться.

ТУРИСТКА: Мы стараемся не слишком себя ограничивать, но теперь тратим по-другому: чаще устраиваем пикники, что-то подобное, потому что деньги уходят быстро.

Меньше выходов в свет или другой подход к ним — профессионалы отрасли свидетельствуют и об этом. Этому ресторану пришлось повысить цены и увидеть, как меняются привычки клиентов в последнее время.

МАРИ МАЭСТРАЧИ, представитель Профсоюза работников гостиничного бизнеса в департаменте Вар: Люди, которые раньше брали на компанию два блюда, теперь берут маленькую закуску. Для них главное — провести время на террасе, насладиться солнцем. Они не будут пировать, как делали ещё недавно, не будут заказывать хорошие блюда, чтобы себя побаловать.

Баловать себя приходится с чуть более ограниченным бюджетом. Этот кемпинг, открывшийся десять дней назад, заполнен на 40 процентов. Эти сборные домики, стоящие дешевле, чем в высокий сезон, вызывают у отдыхающих интерес.

ВТОРОЙ ТУРИСТ: Да, такой тип отдыха, в кемпинге — тут всё просто, но нам многого и не нужно. Сейчас тепло, нам тут хорошо.

Возвращение к основам: солнце — это бесплатно!

Дата выхода в эфир 17 апреля 2023 года.


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