Обозреватель Foreign Policy – Китай и США должны объединиться для урегулирования конфликта на Украине

«Бесконечное затягивание» конфликта на Украине создаёт проблемы как для его участников, так и для Китая и США, двух великих держав, считает обозреватель Foreign Policy Стивен Мартин Уолт. Если посреднические усилия Пекина окажутся успешными, то за Вашингтоном в таком случае, напротив, может закрепиться репутация державы, сеющей раздоры и конфликты. Поэтому, считает Уолтер, США должны пригласить Китай к работе над общим планом мирного урегулирования, чтобы затем совместными усилиями «усадить Россию и Украину за стол переговоров».



AP

Если верить просочившимся в социальные сети документам Пентагона, США находятся в поисках «плана Б» для Украины. Недостаточно оснащённые и недостаточно обученные украинские войска, которые сейчас готовятся к весеннему наступлению, вряд ли добьются серьёзных успехов против российской обороны. Смелые обещания администрации США о возможном триумфе Украины, вероятно, не сбудутся, а Украина, скорее всего, понесёт дополнительный ущерб. Украине нужен мир, а не «затяжная война на истощение» против более многочисленного противника, пишет политолог и обозреватель Foreign Policy Стивен Мартин Уолт.

«Я подозреваю, что большинство высокопоставленных чиновников в администрации Байдена понимают эту жестокую реальность, что бы они ни говорили публично. Хотя в военное время всё возможно, они не ожидают, что Украина добьётся значительного прорыва или российская армия потерпит крах. Вместо этого они надеются, что Вооружённые силы Украины проявят себя достаточно хорошо, чтобы убедить президента РФ Владимира Путина предпринять шаги в направлении прекращения огня и в конечном итоге заключить окончательное соглашение о мире», — отмечает Уолт.

«Однако если украинское наступление пройдёт неудачно, Путин не будет спешить с переговорами. Хотя для РФ также было бы лучше, если бы война закончилась, она вряд ли остановится до тех пор, пока не будет достигнута её главная военная цель — стратегическая нейтрализация Украины», — продолжает политолог.

По словам Уолта, с начала конфликта многие надеялись, что Китай сможет использовать своё влияние и рычаги давления, чтобы заставить Москву заключить перемирие и прекратить боевые действия. Эти надежды не оправдались до сих пор, отчасти потому, что Китай смог «извлёчь выгоду» из конфликта несколькими очевидными способами. Западные санкции сделали Россию более зависимой от Китая, обеспечили Пекин нефтью и газом по сниженным ценам и не позволили США сосредоточить внимание на Азии.

Но «бесконечное затягивание конфликта» создаёт проблемы и для Пекина. Китай стремится наладить отношения с Европой, обеспечить беспрепятственный поток торговли, инвестиций и передовых технологий и «постепенно вбить клин» между Европой и США. Руководство Китая пыталось изображать из себя незаинтересованную сторону конфликта, однако желание Пекина оставаться одним из лучших друзей Москвы во время боевых действий на деле препятствует достижению всех этих целей.

Поэтому, считает Уолт, есть некоторые основания полагать, что китайские лидеры, возможно, хотели бы, чтобы конфликт закончился «скорее раньше, чем позже», и что при определённых обстоятельствах они были бы готовы использовать своё влияние для достижения этой цели. «Одна только эта возможность должна беспокоить американских политиков: что, если Пекин продолжит свои успешные посреднические усилия между Ираном и Саудовской Аравией и начнёт позиционировать себя в качестве миротворца на Украине? Если бы Китаю удалось осуществить это, его усилия по изображению США в качестве угасающей державы, которая чаще сеет раздоры и конфликты, чем способствует сотрудничеству, увенчались бы успехом. Кроме того, это укрепило бы имидж Китая как восходящей силы, искренне преданной миру и гармонии», — предполагает обозреватель.

Уолт выдвигает следующую идею: учитывая, что и Пекин, и Вашингтон заинтересованы в прекращении конфликта, администрация Байдена должна пригласить Китай присоединиться к ней в совместных посреднических усилиях и усадить обе стороны за стол переговоров. По сути, США предложили бы использовать своё влияние для того, чтобы побудить к переговорам Киев, а Пекин согласился бы применить свои рычаги для привлечения Москвы. «Если бы им это удалось, оба государства разделили бы славу и ни одно из них не смогло бы претендовать на пропагандистскую победу над другим», — подчёркивает политолог.

Соглашение, заключённое при совместном посредничестве США и Китая, с большой вероятностью будет соблюдаться, поскольку Москва и Киев вряд ли откажутся от сделки, «организованной и благословлённой их главными покровителями». Таким образом, если Китай и США искренне хотели бы поспособствовать мирному урегулированию на Украине, такие усилия могли бы увенчаться успехом.

Однако всё это не так просто, считает Уолт. Прекращение огня можно было бы сравнительно легко организовать, но оно оставило бы большую часть территории под контролем РФ и лишь «заморозило» бы конфликт. Подлинный мирный договор потребовал бы согласия по целому ряду острых вопросов, и по любому из них его было бы трудно достичь. Администрации Байдена «пришлось бы отказаться от своего прежнего триумфализма», а любые подобные усилия, несомненно, вызвали бы резкую критику со стороны более воинственно настроенных союзников по НАТО, особенно в Восточной Европе, а также «сопротивление со стороны некоторых, если не большинства, украинцев».

Более того, американские политики, возможно, не захотят наделять Пекин равным статусом в этом начинании, и они, несомненно, будут обеспокоены тем, что предоставление Пекину инициативы в прекращении конфликта облегчит ему возобновление связей с Европой и подорвёт «долгосрочные усилия по объединению мировых демократий против Пекина». Со стороны Китая тоже есть очевидные риски: прекращение конфликта позволит США сосредоточиться на Азии, а это, «вероятно, последнее, чего хочет председатель КНР Си Цзиньпин», отмечает Уолт.

«Но продолжать войну — или, точнее, не предпринимать серьёзных усилий для её прекращения — это трудная позиция для защиты в глазах остального мира. Вот почему администрации Байдена следует отнестись к этой идее серьёзно. Как минимум обращение к Китаю с предложением совместно работать над мирным урегулированием заставит Пекин действовать: вместо того, чтобы ограничиваться бессмысленными «мирными предложениями», которые никто не воспринимает всерьёз, предложение США о сотрудничестве заставило бы Пекин «согласиться или заткнуться». Если бы Китай отверг искреннее предложение США, его предполагаемая приверженность миру была бы разоблачена в глазах всего мира. Только по этой причине Пекин может отнестись к этому серьёзно и согласиться помочь. И если бы эта инициатива увенчалась успехом, она стала бы столь необходимым напоминанием о преимуществах сотрудничества великих держав», — убеждён автор.

Однако, по мнению автора, нынешние обстоятельства не благоприятствуют подобным инициативам. Такое предложение потребовало бы некоего «творческого скачка», которого не хватало американским дипломатам в последние годы. Однако основные альтернативы выглядят хуже, а «цена попытки и неудачи будет достаточно скромной». «И если администрации Байдена не нравится эта идея, я очень надеюсь, что у неё есть идея получше. Мне не терпится узнать, какая именно», — подытоживает обозреватель Foreign Policy Стивен Мартин Уолт.