Модная тенденция маникюра – “бензин в луже”: как перенести радужный разлив масла на свои ногти

Многие современные нейл-тренды созданы для имитации физических объектов или явлений. Сейчас в моду входит тенденция масляного маникюра — дизайн радужных ногтей, словно покрытых бензиновыми разводами. Это тип голографического нейл-арта, добавляющий вашему образу оригинальности и блеска. Подобно бензину в луже, ногти имеют блестящую черную основу и цветные полосы, которые появляются только при определенном освещении.

Мраморные разводы на матовой основе

Если вы хотите сделать этот тренд своим, добавьте матовости к вашим маслянистым ногтям. Для этого сначала покрасьте их в черный цвет, а затем наложите радужные лаки на палитру. Смешивайте цвета кистью вместо зубочистки и рисуйте прямо на ногтях, создавая красочные завитки. В конце закрашивайте окончательный дизайн матовым лаком. Если вы не любительница суперглянцевых ногтей, это идеальный вариант для вас.

Разнообразие цветовой палитры

Вы можете выбрать любой набор цветов для разноцветных полосок на скользких от масла ногтях. Если вас не интересует полная радуга, просто добавьте свои любимые цвета. В этом примере представлены в основном оттенки розового, а также синего и красного.

Вы можете наносить меньше черного базового слоя, который можно покрыть большим количеством цвета, если не хотите, чтобы он был виден вообще. На этот раз ногти остаются глянцевыми и имеют более округлую форму. Вы увидите, что любая форма ногтей подходит для такого типа маникюра.

Капли 3D

Подобно вирусному 3D-маникюру с каплями дождя, в этом примере прозрачные капли поверх маслянистых ногтей придают нейл-арту трехмерный вид. После того, как вы накрасили ногти и создали маслянистую основу, используйте густой прозрачный гель-лак, чтобы добавить капельки «масла» сверху.

Их можно нарисовать с помощью зубочистки или кисточки. Сделайте свои ногти еще более уникальными, разместив точки в разных местах на каждом пальце. Так будет даже проще, ведь не придется сохранять симметричность капель — просто наложите их в произвольном порядке.

Стиль «милашка в розовом»

Обычно под радужный слой наносят черный или темно-коричневый лак-основу, но основа вашего маслянистого маникюра может быть любого цвета радуги. Например, вы можете попробовать пастельно-розовую базу вместо более темной.

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Слияние цветов представляет собой стандартную радужную смесь, но глазурованное покрытие сверху сделает ваши ногти более уникальными. На самом деле этот маслянистый маникюр похож на тренд «клубничная глазурь», так что это отличный вариант, если вы хотите включить в свой маникюр более одного тренда.

Магия переводных картинок

Если вы слишком нервничаете, чтобы рисовать цветные элементы на себе, вы можете использовать трансферные листы для ногтей, чтобы получить аналогичный результат. Есть специальные наборы рисунков на основе из тонкой фольги, и работать с ними гораздо проще.

Если вы хотите себе красивый рисунок, но боитесь сделать что-то неаккуратно, просто покрасьте ногти в черный цвет и дайте им высохнуть Затем нанесите еще один слой лака и прижмите к ногтям поочередно листы фольги с рисунком. Как только вы удалите их, ваши ногти приобретут красочный маслянистый эффект.

Другой вариант масляного маникюра — сначала покрасить пластину выбранным базовым цветом (в этом примере используется матовое покрытие). Затем нанесите базовый лак на верхние части ногтей в стиле капельной краски. Наконец, просто накройте ногти листами фольги, затем удалите их и добавьте верхнее покрытие поверх капель. Ваш необычный маникюр готов!

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Эффект градиента

Акцентные ногти с эффектом градиента также могут очень хорошо сочетаться с маслянистым маникюром. Вместо того чтобы наносить черный базовый слой на каждый, вы можете нанести слой другого цвета на один или два ногтя — например, нюдовый, как в приведенном выше примере.

На черных ногтях добавьте маслянистые цвета на всю поверхность, а на нюдовые нанесите только на верхнюю половину, а затем растушуйте. В результате получается привлекательный градиент. Если вам не нравятся нюдовые ногти, просто выберите другой оттенок в качестве основы

Анималистические принты

Если вы хотите яркий и смелый маникюр, сделайте сочетание скользких от масла ногтей и привлекающего внимание анималистического принта. Например, выберите леопардовый узор в качестве предпочтительного рисунка или тигровые полоски.

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Сначала покрасьте ногти базой и покройте их листами фольги. Если вы не используете трансферные листы, нарисуйте разноцветные масляные пятна вручную. Как только ваши ногти высохнут, используйте черный лак, чтобы нарисовать леопардовые пятна или полоски сверху.

Молочные мраморные ногти

В этой вариации на тему “разлив масла” базовым является тренд маникюра «молочная ванна». Нефтяные завихрения не содержат много темного лака — вместо этого цвета светлее и ярче. Они также нарисованы только на верхней половине ногтей с неровными краями, чтобы было похоже, что лак сползает вниз. Каждый ноготь также имеет немного другой цвет, что делает маникюр веселым и динамичным.

Драгоценные камни на ногтях

Добавьте немного блеска своим маслянистым ногтям. Покрасьте только верхние и боковые части в черный цвет, оставив молочную основу в центре. Используйте переводные листы для создания эффекта масляного пятна.

Кроме того, к нижней части ногтя приклейте крошечные драгоценные камни. Они обладают радужным блеском, который хорошо сочетается с эффектом, оставленным фольгой. Этот вариант масляного маникюра обязательно заставит ваши ногти сиять.