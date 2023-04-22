“Планеты улыбаются”: гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака

Период с 24 по 30 апреля 2023 года входит в коридор затмений. Это время трансформаций и выбора. Гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака, которым делится Пятый канал, поможет расставить приоритеты. У каждого есть шансы на успех. В частности, “планеты улыбаются Козерогу и Водолею”.

Овен

Неделя прекрасно подойдет для заботы о своем организме. Долгожданный отдых, полноценный сон и комплекс расслабляющих процедур пойдут на пользу. Астрологический прогноз рекомендует сделать материальный вклад в здоровье — это может быть путевка в санаторий, покупка препаратов или что-то еще.

Телец

Представителям этого знака зодиака следует проявить инициативу в продвижении к цели. Гороскоп на конец апреля сулит благоприятный исход дел тем, кто не боится выражать свою позицию и объединяется с единомышленниками.

Близнецы

Пришло время переосмыслить свои действия, отделить главное от второстепенного. С 24 по 30 апреля 2023 года в жизни Близнецов лидируют здравый смысл и обращение к прежнему опыту.

Рак

Сложности должны мотивировать, а начинания определенно дадут свои плоды. Согласно гороскопу, желательно отправляться в дальние поездки и браться за новые проекты.

Лев

Если на пути возникнут преграды, Львы гордо справятся с ними. В последние деньки апреля могут выдаться хлопоты, но это лишь добавит уверенности и выносливости.

Дева

Настала пора настоящих сюрпризов — от необычных знакомств до возвращения бывших партнеров в новом ракурсе. Многое в жизни откроется с неожиданной стороны.

Весы

Гороскоп советует представителям этого знака зодиака решать вопросы самостоятельно, не перекладывая задачи на других. Своими силами Весы добьются благоприятных изменений в делах, могут получить выгодные рабочие предложения, наладить быт.

Скорпион

Конец апреля стоит уделить отношениям — романтическим, дружеским, деловым. Одиночки рискуют встретить вторую половинку, а семейные личности способны укрепить родственные узы.

Стрелец

Согласно гороскопу, работа будет превалировать над личной жизнью. Вероятно, на это повлияют коллеги. С 24 по 30 апреля 2023 года рекомендуется употреблять домашнюю еду, оставляя общепит до лучших времен.

Козерог

Этому знаку во всем сопутствует удача, главное — поймать ее за хвост и не сидеть сложа руки. В течение недели Козероги могут оказаться в центре внимания.

Водолей

Наличие достойной крыши над головой, еды в холодильнике и баланса в быту приводят к эмоциональной стабильности и спокойствию.

Многие задачи в конце месяца решаются продуктивно, а свершившиеся деяния приносят плоды.

Рыбы

Гороскоп благоволит Рыбам отправляться в поездки и общаться с людьми, также неплохо посвятить время бумажной волоките. За несколько дней можно развить ораторские качества и умение вести дискуссии.