 

“Планеты улыбаются”: гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака

22.04.2023, 0:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Период с 24 по 30 апреля 2023 года входит в коридор затмений. Это время трансформаций и выбора. Гороскоп на конец апреля для всех знаков зодиака, которым делится Пятый канал, поможет расставить приоритеты. У каждого есть шансы на успех. В частности, “планеты улыбаются Козерогу и Водолею”.

Овен

Неделя прекрасно подойдет для заботы о своем организме. Долгожданный отдых, полноценный сон и комплекс расслабляющих процедур пойдут на пользу. Астрологический прогноз рекомендует сделать материальный вклад в здоровье — это может быть путевка в санаторий, покупка препаратов или что-то еще.

Телец

Представителям этого знака зодиака следует проявить инициативу в продвижении к цели. Гороскоп на конец апреля сулит благоприятный исход дел тем, кто не боится выражать свою позицию и объединяется с единомышленниками.

Близнецы

Пришло время переосмыслить свои действия, отделить главное от второстепенного. С 24 по 30 апреля 2023 года в жизни Близнецов лидируют здравый смысл и обращение к прежнему опыту.

Рак

Сложности должны мотивировать, а начинания определенно дадут свои плоды. Согласно гороскопу, желательно отправляться в дальние поездки и браться за новые проекты.

Лев

Если на пути возникнут преграды, Львы гордо справятся с ними. В последние деньки апреля могут выдаться хлопоты, но это лишь добавит уверенности и выносливости.

Дева

Настала пора настоящих сюрпризов — от необычных знакомств до возвращения бывших партнеров в новом ракурсе. Многое в жизни откроется с неожиданной стороны.

Весы

Гороскоп советует представителям этого знака зодиака решать вопросы самостоятельно, не перекладывая задачи на других. Своими силами Весы добьются благоприятных изменений в делах, могут получить выгодные рабочие предложения, наладить быт.

Скорпион

Конец апреля стоит уделить отношениям — романтическим, дружеским, деловым. Одиночки рискуют встретить вторую половинку, а семейные личности способны укрепить родственные узы.

Стрелец

Согласно гороскопу, работа будет превалировать над личной жизнью. Вероятно, на это повлияют коллеги. С 24 по 30 апреля 2023 года рекомендуется употреблять домашнюю еду, оставляя общепит до лучших времен.

Козерог

Этому знаку во всем сопутствует удача, главное — поймать ее за хвост и не сидеть сложа руки. В течение недели Козероги могут оказаться в центре внимания.

Водолей

Наличие достойной крыши над головой, еды в холодильнике и баланса в быту приводят к эмоциональной стабильности и спокойствию.
Многие задачи в конце месяца решаются продуктивно, а свершившиеся деяния приносят плоды.

Рыбы

Гороскоп благоволит Рыбам отправляться в поездки и общаться с людьми, также неплохо посвятить время бумажной волоките. За несколько дней можно развить ораторские качества и умение вести дискуссии.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.21 / Посол ЕС в Белоруссии выехал в Брюссель для консультаций

09.08.21 / Onet – Польша просчиталась, положившись на скорый крах Лукашенко

05.09.21 / Принц Гарри и Меган Маркл попросили Елизавету II о встрече

12.12.21 / Бутусов: Прошлое Гогилашвили почти полностью покрыто тайной. Дружбы с Зеленским оказалось достаточно, чтобы его назначили на высокую государственную должность

26.02.21 / ЕС пока не может взять эпидемию под контроль

29.07.20 / Добровинский раскрыл стратегию в свете отказа Ефремова от признания вины в ДТП

12.10.21 / Киллера, пытавшегося убить авторитета Мультика, задержали. Раскрыть преступление помогло ДНК на окурках – Венедиктова

21.05.21 / “Брови потеряли”, “Нежна без майкапа”. Беременная Осадчая показала лицо без макияжа

10.08.20 / Москва выступила против экстрадиции в США арестованного в ФРГ россиянина Казначеева

15.09.21 / Памфилова указала на «небывалый размах» попыток дискредитации выборов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика