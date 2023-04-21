Welt – ни истребителей, ни членства в НАТО — Киев наверняка недоволен результатами встречи в Рамштайне

Украина наверняка недовольна результатами встречи в Рамштайне, ведь её максимальные ожидания не оправдались, пишет Welt. Договориться об отправке Киеву истребителей не удалось, а о вступлении в НАТО речь даже на зашла. Впрочем, утешением для украинцев может служить информация об увеличении поставок ракет для систем ПВО Patriot, рассказывает корреспондент немецкого телеканала Макс Хермес.

С нами на связи из Киева, столицы Украины Макс Хермес. Наверняка там внимательно следили за переговорами в Германии, в Рамштайне. Макс, довольны ли там результатами встречи?

МАКС ХЕРМЕС, корреспондент Welt: Если говорить о максимальных требованиях или максимальных ожиданиях Украины, то можно быть только недовольным. В преддверии встречи звучали требования о поставке истребителей. Президент Зеленский об этом чётко заявил. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также предложил это обсудить. Но довольно быстро выяснилось, что сегодня контактная группа не сможет создать такой альянс.

Вопрос вступления (Украины. — ИноТВ) в НАТО изначально не предполагалось обсуждать. Но об этом даже подробнее не поговорили. Это, конечно же, связано с тем, что для этого на Украине должна сохраняться целостность внешних границ и демократической структуры, а на фоне боевых действий это невозможно.

Прозвучал важный сигнал — и в Киеве его услышали — когда речь зашла о противовоздушной обороне. Были обещаны ракеты для систем Patriot. Это очень важная тема, особенно в рамках защиты столицы, Киева, но и многих других регионов, где задействованы эти системы Patriot. У Украины заканчиваются боеприпасы для систем противовоздушной обороны. И ей нужно больше боеприпасов. И альянс дал добро. Там сказали, что хотят увеличить поставки и увеличат их. Этому сигналу в Киеве были рады.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.