Рупор тоталитарной пропаганды: Взрыв авиабомбы в Белгороде
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Взрыв авиабомбы в Белгороде
Видео вчерашнего взрыва в Белгороде после падения авиабомбы нештатно отделившейся от с Су-34. Благодаря тому, что бомба была с задержкой детонации, подрыв произошел уже после того, как она пробила асфальт и углубилась в землю.
Окружающим сильно повезло. Некоторые даже не понимают, насколько. При попадании в дом или детонации на поверхности, жертв вряд ли удалось бы избежать.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет