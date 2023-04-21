Рупор тоталитарной пропаганды: Взрыв авиабомбы в Белгороде

Взрыв авиабомбы в Белгороде

Видео вчерашнего взрыва в Белгороде после падения авиабомбы нештатно отделившейся от с Су-34. Благодаря тому, что бомба была с задержкой детонации, подрыв произошел уже после того, как она пробила асфальт и углубилась в землю.

Окружающим сильно повезло. Некоторые даже не понимают, насколько. При попадании в дом или детонации на поверхности, жертв вряд ли удалось бы избежать.

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