 

Рупор тоталитарной пропаганды: Взрыв авиабомбы в Белгороде

21.04.2023, 22:58, Разное
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Взрыв авиабомбы в Белгороде

Видео вчерашнего взрыва в Белгороде после падения авиабомбы нештатно отделившейся от с Су-34. Благодаря тому, что бомба была с задержкой детонации, подрыв произошел уже после того, как она пробила асфальт и углубилась в землю.

Окружающим сильно повезло. Некоторые даже не понимают, насколько. При попадании в дом или детонации на поверхности, жертв вряд ли удалось бы избежать.

Источник: Colonel Cassad


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