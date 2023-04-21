«Китайцы умеют делать макеты машин в натуральную величину»

Автоэксперт Сергей Асланян* рассказывает, что будет с российским автомобильным рынком. Точнее, чего с ним не будет.



Сергей Асланян*

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

В ЭТОМ ТЕКСТЕ

Что с запчастями

Почему иностранцы не вернутся в Россию

Почему немецкие автогиганты, уйдя без компенсаций с российского рынка, получили больше прибыли

Минпромторг и бизнес-невозможности

Что такое «Москвич» и «Лада»

Почему в Советском Союзе на самом передовом оборудовании выпускали откровенную дрянь

Почему даже западные автомобили в РФ были второго сорта

А резины нет, вернее, она такая же, как в 1913 году

Масло и было контрафактным, а будет таковым в кубе

Про иномарки и запчасти к ним

— Я живу в РФ и езжу на «Фольксвагене» немецкой сборки. Запчасти пока есть, но свечи зажигания плохие, масло подорожало в два раза, колеса — в четыре раза. Что будет дальше?

— Дальше будет хуже. Раньше рынок запчастей слабо контролировался, в основном там был контрафакт, рынок был «серым», теневым, и ФАС как-то пыталась более или менее навести там порядок. Очень избирательно. Вот, например, BMW и Toyota пытались через ФАС пролоббировать запрет на любые поставки каких бы то ни было брендовых запчастей под их именами. То есть они хотели сделать так, чтобы в Россию нельзя было завозить ни одну запчасть на «Тойоту» и ни одну на БМВ вообще. Чтобы даже частник в кармане не мог привезти подшипник или свечу зажигания, подходящие для «Тойоты» или БМВ. Чтобы 100% запчастей приходили только через централизованный склад.

— Уж не монополии ли они часом добивались?

— С одной стороны, это забота о качестве запчастей. С другой — действительно монополизация рынка, абсолютно недопустимая. Они, конечно, перегибали палку, но это было объяснимо. Они пытались пойти по пути судебных запретов, но у них ничего не получилось.

Параллельно в РФ сформировался рынок контрафакта. РФ — все-таки страна, где люди, если они собираются делать бизнес, то делают его для того, чтобы кинуть, смошенничать. Когда это не получается, тогда они готовы работать.

Рынок запчастей — это рынок, практически полностью занятый фирмами без репутации. Он криминализирован почти полностью. Прелесть в том, что там не очень часто убивают.

И так было в те времена, когда в РФ существовали все виды контроля, то есть до пандемии. Потому что пандемия уже серьезно исказила реальность. Но и до этого сформировался рынок поставок запчастей — воровской, бандитской малины с признаками респектабельности. Но и в те времена покупка в РФ уже, например, моторных масел была лотереей. Фирмы, которые имели какие-то представительства, те же Castrol или Shell, постоянно пытались бороться с контрафактом.

— Да? Я покупала всегда Castrol и очень радовалась…

— Castrol очень хорошо вложился в рекламу в России, добился невероятной популярности, поэтому его подделывали совершенно оголтело. И в результате он утратил любую репутацию на российском рынке. Вплоть до того, что любой слесарь в авторемонтной зоне вам скажет, что Castrol — это фирма, которая торгует «передельным» маслом.

— Слитым, что ли?

— То есть покупают слитое переработанное масло, очищают его, добавляют туда свежих присадок и продают под своим логотипом.

— Какой ужас…

— Это не было правдой, но такую репутацию надо было ведь заслужить. Castrol пытался с этим бороться, но

у меня ощущение, что в какой-то момент в РФ просто перестали продавать их легальное масло. Они выкладывали на сайте приметы настоящего масла: вот у нас логотип, у нас наклейка, штрихкод, у нас инфракрасная метка, голограмма… Китай все это нормально подделывает.

И как такового хорошего масла не было уже давно. Но если ты знаешь, что масло у тебя плохое, то оно все-таки масло — и ты его просто чаще меняешь. Многие вопреки рекомендациям дилера шли уже на замены не раз в 10‒15 тысяч километров, а раз в 5‒7 тысяч. Это накладно, но хоть как-то. Те, кто полностью доверял дилерам, играли в еще более рискованную лотерею. В основном это заканчивалось смертью мотора.

Но все-таки в какой-то период времени мы были избалованы. Мы покупали машины у дилера и меняли их раз в 3‒5 лет, не успевая заездить до гробовой доски. Точно такая же ситуация была с запчастями. С шинами немного не так, подделать шину все-таки довольно трудно.

— Разве их делали в РФ не по лицензии?

— То, что шины делали по лицензии, ничего не говорит о том, хорошие они или плохие. Есть первичная комплектация автомобиля. Когда вы покупали машину в автосалоне, она пришла с завода условно Volkswagen, там стояла резина, скажем, Continental, сделанная в Германии. После того как эти шины у вас износились, вы пошли в шинный магазин покупать точно такой же Continental. И вы купили второй сорт. Всегда.

— Почему второй? Потому что сделан не в Германии?

— Нет, он может быть сделан и в Германии, просто есть первичная комплектация, а есть вторичная. И то, что идет на конвейер, всегда лучше. А то, что идет в розничную сеть, всегда хуже.

— Но это все-таки Continental, хоть и «второй свежести».

— Конечно, в сравнении с тем, что делают в России, этот второй сорт — высший. Потому что это все равно безупречно. Это хуже по характеристикам, но очень и очень приемлемо. А в РФ заводы делали очень плохую резину, например — завод Nokian под Санкт-Петербургом.

— Хорошие же считались колеса Nokian…

— Этот завод был пойман за руку. Журналисты из издания «Авторевю» проводили тест. Они купили резину Hakkapeliitta, поехали на полигон в Финляндию, и выяснилось, что это совершенно непотребно. Позвали представителя фирмы и спросили: это что? Финны сделали вид, что «ай-ай, как же так». А перед этим они говорили, что самый современный завод Nokian стоит в России, потому что все остальные постарше, а на этом самые современные технологии, самое новое оборудование и так далее. Они там делали откровенное дерьмо, а тут они изобразили, что не в курсе. То есть все их: системы контроля, менеджмент качества, сертификаты, оборудование, технологии, а делают — дерьмо. И это дерьмо продается.

Но они ведь делают шины еще и для себя.

Но резина Nokian Hakkapeliitta made in Russia запрещена к ввозу из РФ в Финляндию. В Финляндии она другая и стоит в три раза дешевле.

— Это они нарочно?

— Нет, это не означает, что у них было требование делать для РФ плохо. Но в стране воров можно добиться абсолютно легального снижения требований. РФ всю жизнь обкрадывает сама себя и имеет очень плохие стандарты плюс плохой контроль над ними. Точнее, контроля много, но результата никакого.

Та же ситуация — когда люди покупают какой-нибудь стиральный порошок в Германии, и выясняется, что там он идеальный, все отбеливает и отстирывает, а тот же порошок в РФ — дрянь абсолютная. Когда на эту тему провели расследование, немцы спокойно ответили: «А зачем мы будем вам поставлять порошок, выпущенный по новейшим очень затратным технологиям, если ваше законодательство позволяет продавать у вас вот такое? Наши законы такого не позволяют, а ваши позволяют. Примите другие законы — мы сделаем вам нормальный порошок».

У нас действительно такие стандарты. И у нас действительно вот так — можно. И с колбасой можно, и с порошком, и с запчастями.

— Если я правильно вас поняла, то без всяких санкций плохо и было. А стало как?

— Были отдельные светлые пятна, когда дистрибьютор, условный Mercedes-Benz, заводил себе в РФ центральный склад запчастей, привозил их туда сам и гарантировал их качество. Они проходили через дилерскую сеть, и когда вы приезжали менять запчасть, то вам ее ставили с дилерского склада. Она была дорогая, в три конца, но она была родная, и у вас не было никаких проблем с техобслуживанием, потому что машина была починена по заводским технологиям с применением заводских комплектующих.

— Так теперь-то это как работает?

— А теперь и этого нет.

— То есть для тех, кто не ремонтировал машины у дилеров, не изменилось ничего, кроме цен? Подделок не стало, потому что «параллельным импортом» ввозят оригинал? Или остались только подделки?

— Остались: контрафакт, подделка, мошенничество и воровство. Во время пандемии какие-то запчасти в Россию еще привозились. В самом начале [спецоперации], когда Россию отрубили от внешнего мира по банковским проводкам и по логистике, они закончились. Тем не менее обслуживать автомобили надо было, разговор шел о том, что договоримся, мол, на других рынках, будет то же самое, но подороже, потому что логистические коридоры сложнее. В марте прошлого года я ставил на свою машину запчасти, пришедшие пока из тех же источников, которыми пользовался в предыдущие десять лет. И вот все то, что я поставил в марте, уже в июле я вынужден был поменять. Потому что это был восьмой сорт.

— Уже в марте 2022-го?

— Уже.

— И запасов не было? Я вот недавно шампунь покупала, выпущенный еще до начала [спецоперации]. Дата там стояла…

— Конечно. Вам какую дату поставить?

— Мне и раньше в сервисе предлагали: вам оригинал или Китай? Те запчасти, которые есть сейчас, это Китай? Или это какие-то местные подделки? Или «параллельный импорт» от производителей? Что это?

— Это всё вместе: и Китай, и контрабандный Китай. Китай производит запчасти для всех, какие угодно, любого сорта. Сейчас, когда нет никакого контроля и не может быть никакой ответственности, задача бизнеса — обогатиться молниеносно с одной сделки.

Никакой репутации, никакой гарантии быть не может. Поэтому зачем покупать первосортную деталь, если по цене первосортной можно впарить абсолютный брак?

Про китайский автопром в России

— Раз все так плохо с привычными марками машин, то надо, видимо, переходить на китайские? Китайских салонов у нас появилось много. Вы бы какие автомобили посоветовали?

— Первое — это откуда они появились. Это ведь не китайцы к нам пришли.

— А кто?

— Это русские за китайцами сбегали и сказали: дайте. А это

очень важный момент. Это не политика китайской фирмы по обустройству на новом рынке — с дистрибуцией, с гарантией, с запчастями. Это добежали русские челноки и сказали: «Слышь, китаец, чо тут у тебя есть?»

Он: «Ну вот тут у меня пять грузовиков, десять автобусов и тридцать кабриолетов». Наш: «Беру всё!» Привез, вывесил этикетку дилера, продал. А вы помните челнока, который нес бы гарантийные обязательства за кроссовки Adadas или магнитофон Pensonyc?

— Ну как-то времена другие, Китай другой…

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Внесен в реестр «иноагентов».

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