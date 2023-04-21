Самое время запастить. Есть ли разница между химическим и минеральным солнцезащитным кремом

Дерматологи всего мира все чаще предупреждают: пользоваться солнцезащитным кремом нужно обязательно, независимо от времени года. Но знаете ли вы, что их существует несколько видов? И от того, какой из них вы выберете для себя, зависит и степень защиты, и воздействие на кожу, и некоторые другие важные факторы. Вот какие бывают средства защиты от солнца, в чем их разница, а также плюсы и минусы.

Минеральные и химические солнцезащитные кремы

Кремы от солнца подразделяются на минеральные (физические) и химические. Разница между ними очень существенна, и ее важно знать. Во-первых, у этих средств разные ингредиенты. В состав минеральных кремов входят оксид цинка и диоксид титана, которые располагаются на поверхности кожи и действуют как физический барьер против солнечных лучей.

В свою очередь, химический крем впитывается в кожу, проникая в ее слои и защищая от опасного излучения на более глубоком уровне. Часть того, почему химические SPF впитываются так глубоко, связана с используемыми ингредиентами, а именно с оксибензоном, авобензоном, октисалатом, октокриленом, гомосалатом и октиноксатом.

Вместо того чтобы оставаться на поверхности кожи, эти ингредиенты проникают в поры и вступают в реакцию с ультрафиолетовыми лучами. Хотя это обеспечивает надежную защиту, многие скептики химических SPF отмечают, что сама природа этих ингредиентов притягивает вредные лучи дальше в кожу, потенциально принося больше вреда, чем пользы.

Какой крем лучше использовать

Помимо ингредиентов одним из самых больших различий между химическими и минеральными солнцезащитными средствами является то, как они выглядят после нанесения. Поскольку «химия» проникает глубоко в кожу, она с меньшей вероятностью оставит следы. Это делает такие средства лучшими кандидатами для нанесения под макияж. Вы будете уверены, что он не потечет на жаре и не даст ярких жирных бликов.

О том, что из этих средств лучше, говорить трудно. Ни минеральные, ни химические кремы от солнца не идеальны. Вашей главной целью должно быть предотвращение повреждений кожи от солнца. В этом плане оба средства дадут эффект. Тем не менее есть несколько причин, по которым минеральные кремы могут быть предпочтительнее, особенно для людей с чувствительной кожей.

Минеральные средства сразу начинают защищать вашу кожу, так что вы можете нанести их и выйти на солнце. Химический крем, однако, требует немного больше времени. Его следует наносить за 30 минут до выхода на солнце, чтобы вещества успели активироваться и полностью защитить вашу кожу. Помните, что химические кремы частично всасываются в кровь, а их побочные эффекты до конца не изучены. Минеральные же никак не всасываются в кровь, они безопасны для всех типов кожи и возрастов.

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Какой крем защищает от солнца дольше

Хотя оба типа солнцезащитных средств защищают от вредных солнечных лучей, они различаются по продолжительности действия защиты. Поскольку минеральные кремы не вступают в химическую реакцию при нанесении, их ингредиенты не разлагаются со временем. Это означает, что они сохраняются на коже дольше, что немаловажно. Защита будет выше, если вы нанесете крем не слишком тонким слоем.

Химические средства защиты от солнца не такие «долгоиграющие». Независимо от типа вашей кожи, вы должны будете повторно наносить их каждые несколько часов (особенно при потоотделении или плавании). В идеале нужно мазать лицо химическим кремом даже чаще — каждый час. Он быстро стирается и теряет свои защитные свойства. В этом главный минус, о котором вы должны помнить.

Имеет ли значение SPF

Независимо от типа солнцезащитного крема, который вы выберете, вам необходимо убедиться в степени его защиты. Как правило, вы должны использовать SPF 30 или выше для надежности, наносить крем нужно на все участки и довольно немалым слоем, чтобы защита от солнца была полноценной. Если уровень защиты выше 50, то слой может быть немного меньше.

Количество SPF определяется в контролируемых лабораторных условиях, а не в реальных и почти никогда не совпадает с опытом конечного пользователя. Поэтому по факту никто, кроме, может быть, профессиональных дерматологов и членов их семей, не использует нужное количество продукта. Но все же старайтесь следовать принципу «больше значит лучше», когда речь идет о креме с SPF. Тогда ваше здоровье будет под надежной защитой.