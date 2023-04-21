 

Рупор тоталитарной пропаганды: Котел на горизонте

21.04.2023, 21:45, Разное
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О боях в районе Артемовска.

На утро сообщают, что дорога через Хромово физически перерезана к западу от Хромово на участке в несколько сотен метров. Ждем фото/видео подтверждений.

Несмотря на заявления об образовании Артемовского котла, формально он еще не замкнут – сохраняется горловина к югу от трассы через Хромово – это простреливаемая и пока физически не перерезанная дорога через Красное (ее использовать весьма проблематично) и поля между Красным и Хромово, по которым передвигаться проблематично в условиях распутицы (как минимум для колесной техники, да и гусеничная там вязнет на ура).

Так что скорее можно говорить о том, что наши войска вплотную подошли к образованию Артемовского котла и усилили оперативное окружение части Артемовской группировки – дела у ВСУ тут стабильно ухудшаются.

На фоне жалоб ВСУ о том, что держать Артемовск все тяжелее и что там приходиться оставлять позиции, продолжается переброска резервов противника к Часов Яру, Рай-Александровке и на Северский выступ. Противник явно не оставил надежду нанести контрудары к северу и югу от Артемовска и по сути лишь погода мешает ему предпринять эту попытку. ВС РФ этим пользуются и наносят удары по переброшенным на Артемовское направление резервам противника. Без контрударов динамику событий в самом Артемовске очевидно не изменить – проблемы на коммуникациях безусловно оказывают влияние на устойчивость сил противника в самом Артемовске, которые под натиском "Вагнера" вынуждены постоянно пятится к кварталу с многоэтажками.

https://t.me/boris_rozhin/83541 – цинк (трансляция боевых действий на Украине как обычно в телеграме, кому интересно, подписывайтесь)

Источник: Colonel Cassad


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