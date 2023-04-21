Что им закон — если есть протокол?

Оперативный штаб Ленинградской области редактирует федеральное законодательство.

В городе Мурино (формально это Ленинградская область, но он находится прямо на границе с Петербургом и рядом со станцией городского метро) гражданам два раза подряд отказали в проведении митинга против введения электронных повесток.

Заявку на митинг подавали питерские «яблочники» (в том числе и автор), и подавали в Мурино, потому что в области публичные мероприятия разрешены, а в Петербурге до сих пор — под предлогом ковида — запрещены.

Первый отказ пришел потому, что заявку отправили по электронной почте, а не принесли в бумажном виде. То есть отправить повестку «электронным» образом очень даже можно, а уведомить о митинге — якобы никак нельзя.

Ладно, решили инициаторы, и 17 апреля (следите за датами, это важно) привезли «бумажную» заявку с подписями на проведение митинга 29 апреля.

Заявку приняли к рассмотрению… и через два дня прислали новый отказ.

С феерической формулировкой: «уведомление о проведении публичного массового мероприятия (в форме митинга) не соответствует требованиям п. 2.3 протокола заседания оперативного штаба Ленинградской области от 29.12.2022 № 8, а именно проведение публичного мероприятия на территории Ленинградской области возможно при условии получения от организатора публичного мероприятия информации о его проведении не позднее 14 дней до дня проведения публичного мероприятия». Заявка же, как уже сказано, подана за 12 дней.

Вот только получается маленькая неувязочка. А точнее — большое игнорирование Федерального закона 54-ФЗ о митингах и собраниях.

В этом законе черным по белому написано: уведомление о публичном мероприятии подается не позднее 10 дней, но не ранее 15 до даты его проведения. Точка.

И никаких прав для региональных властей эти сроки изменять — даже своими законами. Не говоря уже о «протоколах оперативных штабов».

Но, видимо, в Ленобласти полагают, что протокол заседания их «оперативного штаба» стоит куда выше, чем федеральный закон.

Что им закон — если есть протокол?

И если, видимо, имеется сильнейшее стремление во что бы то ни стало не допускать митинга на тему, волнующую огромное множество граждан. Которым грозит «поражение в правах» (запретят покидать страну, водить машину и совершать сделки с имуществом) уже через неделю после того, как в некий реестр занесут сведения об отправке им повестки. Независимо от того, получали они ее или нет.

«Яблочники» подают в суд, требуя признать отказ незаконным.

А тем временем военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что в городе уже начали рассылать через «Госуслуги» повестки в тестовом режиме. Военные и чиновники уверяют, что это только «тест», не имеющий юридического значения. Правда, не так давно они уверяли, что никаких «электронных повесток» через «Госуслуги» не планируется.

Борис Вишневский,

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

—