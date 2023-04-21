 

Что им закон — если есть протокол?

21.04.2023, 21:40, Разное
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Оперативный штаб Ленинградской области редактирует федеральное законодательство.

В городе Мурино (формально это Ленинградская область, но он находится прямо на границе с Петербургом и рядом со станцией городского метро) гражданам два раза подряд отказали в проведении митинга против введения электронных повесток.

Заявку на митинг подавали питерские «яблочники» (в том числе и автор), и подавали в Мурино, потому что в области публичные мероприятия разрешены, а в Петербурге до сих пор — под предлогом ковида — запрещены.

Первый отказ пришел потому, что заявку отправили по электронной почте, а не принесли в бумажном виде. То есть отправить повестку «электронным» образом очень даже можно, а уведомить о митинге — якобы никак нельзя.

Ладно, решили инициаторы, и 17 апреля (следите за датами, это важно) привезли «бумажную» заявку с подписями на проведение митинга 29 апреля.

Заявку приняли к рассмотрению… и через два дня прислали новый отказ.

С феерической формулировкой: «уведомление о проведении публичного массового мероприятия (в форме митинга) не соответствует требованиям п. 2.3 протокола заседания оперативного штаба Ленинградской области от 29.12.2022 № 8, а именно проведение публичного мероприятия на территории Ленинградской области возможно при условии получения от организатора публичного мероприятия информации о его проведении не позднее 14 дней до дня проведения публичного мероприятия». Заявка же, как уже сказано, подана за 12 дней.

Вот только получается маленькая неувязочка. А точнее — большое игнорирование Федерального закона 54-ФЗ о митингах и собраниях.

В этом законе черным по белому написано: уведомление о публичном мероприятии подается не позднее 10 дней, но не ранее 15 до даты его проведения. Точка.

И никаких прав для региональных властей эти сроки изменять — даже своими законами. Не говоря уже о «протоколах оперативных штабов».

Но, видимо, в Ленобласти полагают, что протокол заседания их «оперативного штаба» стоит куда выше, чем федеральный закон.

Что им закон — если есть протокол?

И если, видимо, имеется сильнейшее стремление во что бы то ни стало не допускать митинга на тему, волнующую огромное множество граждан. Которым грозит «поражение в правах» (запретят покидать страну, водить машину и совершать сделки с имуществом) уже через неделю после того, как в некий реестр занесут сведения об отправке им повестки. Независимо от того, получали они ее или нет.

«Яблочники» подают в суд, требуя признать отказ незаконным.

А тем временем военный комиссар Санкт-Петербурга Сергей Качковский заявил, что в городе уже начали рассылать через «Госуслуги» повестки в тестовом режиме. Военные и чиновники уверяют, что это только «тест», не имеющий юридического значения. Правда, не так давно они уверяли, что никаких «электронных повесток» через «Госуслуги» не планируется.

Борис Вишневский,
обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

Источник: Новая газета


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