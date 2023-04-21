Диетолог Строков называет продукты, которые могут снизить риск инсульта на 59%

Некоторые продукты питания могут помочь предотвратить инсульт, включая цельное зерно и орехи. Инсульт – это опасное для жизни и серьезное заболевание. Ваш возраст может быть фактором риска, но и ваш образ жизни также имеет значение.

Разумные диетические решения могут снизить риск возникновения экстренной медицинской ситуации. Врачи рассказали, какие продукты могут принести удовольствие. Атеросклероз является причиной 90 процентов всех инсультов. Атеросклероз – это накопление жировых бляшек в артериях. Это может привести к закупорке и, в конечном итоге, к инсульту, поскольку лишает мозг кровоснабжения. Мы многое знаем о профилактике ишемических инсультов, поскольку инфаркты вызываются аналогичными факторами риска.

“Наши пищевые привычки могут снизить риск сердечных приступов, диабета 2 типа, высокого уровня холестерина и высокого кровяного давления”, – говорит Игорь Строков, диетолог. Эксперт предлагает включать в свой рацион разнообразные продукты на основе растений, а не сосредотачиваться исключительно на одном продукте. Высокое потребление фруктов, овощей и цельного зерна может помочь предотвратить многие проблемы со здоровьем.

Растительная пища отличается низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием витаминов, минералов и соединений, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина, кровяного давления и глюкозы. Растительная диета отличается низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием клетчатки, витаминов, минералов и противовоспалительных соединений, которые помогают поддерживать уровень холестерина на здоровом уровне. Следование растительному образу жизни может помочь снизить риск возникновения чрезвычайной ситуации, которая может быть опасна для жизни, на 59 процентов.