Мнение: Как социализм сделал квартиры недоступными

Мне часто пишут: «надо брать лучшее от двух систем, надо объединять капитализм с социализмом». Издали идея выглядит здравой. Но если посмотреть на подобные гибриды в реальной жизни, станет ясно, что объединять капитализм с социализмом — это как объединять мёд с дёгтем. То есть теоретически возможно, и некоторые пресыщенные европейцы даже сдабривают дёгтем конфеты, но лучше всё же от таких комбинаций воздержаться.

Чтобы проиллюстрировать пагубность социализма на практике, процитирую фрагмент из книги Дональда Трампа «Искусство сделки», где тот рассказывает про реальный опыт скрещивания двух систем в Нью-Йорке. Во время Второй мировой власти города решили ввести небольшой классический элемент социализма: ограничить максимальную цену на аренду квартир. Вот у тебя есть квартира, и ты сдаёшь её, допустим, за 500 долларов. Цены на рынке изменились, можно сдавать и за 700 долларов. А город говорит — нет, дорогой лендлорд, шалишь, сдавай за 500 долларов, и точка. Поднимать цену запрещаем…

Как вы уже догадываетесь, ничего хорошего из этой швондеровщины не вышло:

Практика регулирования арендной платы — настоящее бедствие для всех, за исключением привилегированной кучки жильцов. Наряду с другими факторами она является причиной жестокого жилищного кризиса, терзающего Нью-Йорк последние два десятка лет.

Как и большинство провалившихся государственных программ, идея регулирования арендной платы имела под собой вполне здравые основания. Но результаты оказались прямо противоположными тем, что ожидались. Началась эта программа в 1943 г. в рамках временно введенной федеральной политики. Государство намеренно замораживало арендную плату на сдаваемые внаем квартиры, чтобы обеспечить жильем вернувшихся домой ветеранов войны и их семьи. В 1948 г., когда эта цель была достигнута, регулирование арендной платы было отменено. Но Нью-Йорк в 1962 г. принял собственный муниципальный закон о регулировании арендной платы за жилье. Согласно ему любое жилое здание, построенное до 1947 г., подпадает под правила регулирования платы за жилье. В сущности, городские власти даровали пяти миллионам нью-йоркцев неотъемлемое право на крупные жилищные льготы.

Льгота была изумительной, вот только сам город не проявил ни малейшего желания обеспечивать ее. Вместо этого городские власти переложили все заботы на домовладельцев, фактически заставив их субсидировать жильцов-арендаторов. Расходы на отопление, коммунальные услуги и поддержание жилого фонда в должном техническом состоянии неуклонно росли, а город все не позволял владельцам жилых домов повысить арендную плату хотя бы для учета инфляции, и она оставалась гораздо меньшей, чем нормальная рыночная ставка аренды жилья.

В итоге, когда домовладельцы уже не могли свести концы с концами, они стали просто оставлять убыточные дома. В период с 1960 по 1976 гг. в Нью-Йорке было заброшено более 300 тыс. жилых домов. Причем первыми пострадали дома в самых бедных, проблемных кварталах города. Там из-за низкого уровня арендной платы прибыль от жилых домов была столь незначительной, что их домовладельцам не из чего было покрывать растущие расходы на их содержание. Жертвами прекрасной идеи регулирования арендной платы стали и квартиросъемщики, проживавшие в этих домах. В результате пустели целые кварталы Южного Бронкса и Бруклина, превращаясь в настоящий мертвый город. А городской бюджет, в свою очередь, терял сотни миллионов долларов налогов на собственность, которые переставали платить в городскую казну владельцы брошенных домов.

Вероятно, самым худшим в сложившейся ситуации было то, что программа регулирования арендной платы фактически перестала защищать тех, для кого она, собственно, и была предназначена и кто больше всего нуждался в ней. Лучшие жилые апартаменты с регулируемой арендной платой всегда были предметом вожделений для многих, их было нелегко найти, и люди, обладающие властью и деньгами, щедро пользовались и тем, и другим, чтобы получить конфиденциальную информацию о таком жилье. В прошлом году писатель и независимый исследователь Уильям Такер предпринял попытку обнародовать самые вопиющие примеры беззастенчивого использования программы регулирования арендной платы вполне состоятельными людьми. В качестве таковых он упоминает жильцов таких многоквартирных комплексов, как тот, что расположен на Сентрал Парк Уэст и 73-й улице. Это здание изумительной архитектуры с просторными квартирами, отличной планировкой, великолепным мраморным вестибюлем высотой в два этажа и, конечно, прекрасными видами из окон. Неудивительно, что люди с деньгами и не лишенные вкуса хотят жить здесь. Например, актриса Миа Фэрроу занимает в этом доме квартиру из десяти комнат с окнами на Центральный парк, за которую платит всего 2 тыс. долл. в месяц, хотя на свободном рынке арендная плата за подобное жилье составляла бы никак не меньше 10 тыс. в месяц. В аналогичном здании живет и певица Карли Саймон, которая за десять комнат с видом на парк платит 2,2 тыс. долл. в месяц.

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Самым вопиющим примером может послужить сам Эд Кох, мэр Нью-Йорка, у которого имеется чудесная трехкомнатная квартирка с балконом в одном из лучших уголков Гринич-виллидж, естественно, с регулируемой арендной платой, так что обходится она ему всего в 350 долл. в месяц. Это лишь пятая часть того, что стоит аренда такой квартиры на свободном рынке. А самое интересное то, что Кох даже не живет в ней, поскольку обосновался в Грейси Мэнсон, официальной резиденции мэра Нью-Йорка.

Как видите, власти Нью-Йорка применили два социалистических инструмента.

1. Установили ограничение максимальной цены, сломав тем самым рынок.

2. Заставили владельцев домов содержать жильцов, растоптав права собственности и создав группу паразитов, живущих за чужой счёт.

Власти Нью-Йорка нанесли серьёзный удар по бизнесу лендлордов. Владельцы домов фактически теряли свою собственность, и я даже затрудняюсь определить, что тут было хуже: тот факт, что государство санкционировало грабёж, или тот факт, что из-за этого в городе возник дефицит жилья.

Ах, да, у владельцев домов был ещё и запасной вариант — криминал. Крепкие ребята могли выгнать жильцов из их квартир кулаками, могли сломать водопровод с канализацией, могли поджечь дом. Но от криминала страдали только бедные нью-йоркцы, тогда как политики и кинозвёзды, снимающие роскошные квартиры за бесценок, были от подобных инцидентов отлично защищены.

Как видите, ровно ни к чему хорошему инъекция социализма в капитализм не привела. Властям Нью-Йорка следовало бы работать чисто капиталистическими методами. Например, ограничить в 1943 стоимость аренды на 5 лет, но взамен дать лендлордам освобождение от налогов на следующие 10 лет, чтобы те могли компенсировать убытки. Или, может быть, вообще ничего не ограничивать, но выделить площадки под строительство нового жилья. Или просто предоставить рынку всё разрулить при помощи миграции. Любой из этих вариантов позволил бы решить проблему жилья за считанные годы, причём относительно безболезненно для всех, включая жильцов.

К сожалению, власти Нью-Йорка выбрали социализм, то есть прямолинейное насилие. Тем самым они создали проблемы бизнесу, которые закономерным образом привели к взлёту цен на аренду и полувековому дефициту жилья в городе.

У капитализма есть несколько базовых правил. Одно из них — безусловное уважение к частной собственности. Суть гибрида капитализма с социализмом заключается в том, чтобы часть базовых правил отменить: например, отобрать собственность у владельцев, вот как в истории с арендой. Итог неизменно плачевен, так как правила капитализма — это законы экономики, за каждое «отнять и поделить» приходится в итоге страдать. Нарушать законы экономики столь же глупо, как нарушать законы физики. Попытаться вы можете, но за попытку пробить лбом кирпичную стену физика непременно вас накажет.

Самое смешное, что это понимаем мы, в России, так как прививка социализма на нас ещё действует. Мы не хотим обратно в СССР — в котором, кстати, жилья у граждан было примерно вдвое меньше, чем в соседней капиталистической Финляндии, осколке Российской Империи. В США, напротив, социалистические идеи только набирают силу. Контролируемую арендную плату после ковида начали вводить во многих штатах и городах. Если учесть, что инфляция в США высока, закончится всё это плохо — вероятно, даже хуже, чем в Нью-Йорке того периода, о котором рассказывает Дональд Трамп.