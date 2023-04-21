Кокосовое, оливковое и подсолнечное. Натуральные масла для сияния сухой кожи

Еще в Древнем Египте использовали натуральные масла для ухода за кожей и волосами. Сейчас популярность натуральных уходовых средств возвращается. Разбираемся, когда и в каких случаях использовать подобные средства и насколько они безопасны.

Преимущества

Бьюти-индустрия стремительно развивается, а это означает, что на прилавках мы видим все больше и больше уходовых средств на любой вкус и кошелек. Казалось бы, выбрать есть из чего. Но почему же тогда все больше людей переходят на домашние рецепты красоты с использованием натуральных ингредиентов?

Доктор медицинских наук Раджани Катта считает, что это обусловлено несколькими факторами. Первый – вопрос здоровья. Не секрет, что косметические средства от производителей содержат агрессивные вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию. По сравнению с ними натуральная продукция куда более безопасная. Натуральные масла редко вызывают аллергию.

Второй фактор — экономический. Гораздо дешевле использовать натуральные масла, чем приобретать дорогостоящие средства от производителей. Плюс ко всему в органической продукции в любом случае не содержится дополнительных синтетических веществ, химии, что является большим преимуществом.

Предостережение

Раджани Катта отмечает, что при выборе того или иного масла нужно обязательно учитывать особенность кожи. Например, если у вас жирная кожа, склонная к угревой сыпи, то следует очень осторожно использовать натуральные масла. Может произойти так, что поры закупорятся, что приведет к появлению еще большего количества красных и черных точек на лице.

Масло и солнце

Еще необходимо принимать во внимание, насколько быстро после нанесения вы планируете выходить на улицу в солнечную погоду. Дело в том, что масла притягивают ультрафиолетовые лучи. Это означает, что если нанести то или иное масло на тело в солнцепек, то можно получить ожог.

Раджани Катта рекомендует в жаркую солнечную погоду поступать следующим образом. Нанесите утром немного масла на кожу, дайте впитаться на протяжении пятнадцати минут. После этого можете выходить из дома. Вечером, когда солнца уже нет, разрешается наносить масло на кожу более толстым слоем: ожогов в любом случае не будет.

Базовые и эфирные масла

Есть большая разница между этими двумя понятиями. Базовые масла обычно не вызывают аллергии и являются безопасными для здоровья. К таким относятся кокосовое, оливковое и т. д. А вот эфирные могут спровоцировать аллергическую реакцию. Например, масло чайного дерева, арганы, корицы, лаванды или лимона. Подобные средства подходят не всем. Есть риск, что возникнет индивидуальная непереносимость. Если у вас чувствительная кожа, то от таких природных бьюти-средств все же лучше отказаться.

Можно ли использовать растительное масло по уходу за кожей, которое изначально предназначено для приготовления пищи? На самом деле да. Но оно должно быть исключительно нерафинированным и первого отжима.

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Тест на аллергию

Какое бы масло вы ни планировали использовать, обязательно устройте небольшой тест, чтобы узнать, будут ли побочные эффекты или нет. Нанесите маленькую каплю на любой участок лица и посмотрите на реакцию через несколько минут. Если появились покраснения, зуд, чихание, тогда сразу смывайте. Это средство вам не подходит.

Следует учесть, что то или иное масло может не подходить вам по уходу за кожей лица, но будет вполне пригодно для нанесения на тело. Вы также можете провести аналогичный тест, распределив немного масла на руку, живот или ногу, например. Возможно, здесь не возникнет аллергической реакции.

Лучшие масла

Раджани Катта выделила несколько натуральных масел, которые являются наиболее безопасными. Они практически не вызывают аллергии в большинстве случаев. Вот о каких именно маслах идет речь:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Оливковое. Отличное увлажняющее средство для сухой кожи. Содержит в себе витамины К, Е, D, А. Можно использовать масло первого отжима (речь идет о продукции, предназначенной для кулинарии). Весьма эффективным является мыло с добавлением оливкового масла. Подсолнечное. Очень быстро и хорошо впитывается в кожу, насыщает ее витамином Е. Способствует созданию прочного защитного кожного барьера. Масло ши. Похоже на жир, встречается в твердой форме, однако быстро тает в руках. Является прекрасным увлажняющим средством. Его можно и даже нужно сочетать с кокосовым или оливковым маслом, чтобы получилось средство лучшей текстуры. Жожоба. Это масло помимо увлажняющих свойств обладает также противовоспалительным действием. Оно помогает быстрее заживить раны. Миндальное. В таком масле очень много полезных веществ. Например, калий, белок, цинк, витамин Е. Однако нельзя сказать, что оно совершенно безопасное в плане аллергии, как подсолнечное или оливковое. Иногда бывают побочные эффекты в виде раздражений, сыпи, поэтому лучше предварительно протестируйте средство. Масло виноградных косточек. Почему-то используется реже всех вышеперечисленных, но на самом деле является очень мощным и эффективным косметическим средством. Обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. А это означает, что при длительном и регулярном использовании кожа будет сохранять упругость, появляется красивое сияние. Масло из семян шиповника. Делается из семян дикой розы, стремительно набирает популярность в бьюти-сфере. А все потому, что содержит много натуральных антиоксидантов, препятствующих появлению преждевременных признаков старения. Кстати, масло из семян шиповника нередко используют в качестве лекарства для лечения экземы и других подобных дерматологических проблем.

Обратите внимание, что для достижения видимых результатов вышеперечисленными средствами нужно пользоваться регулярно, а не время от времени.