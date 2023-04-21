Рупор тоталитарной пропаганды: What?

Реакция венгерского премьер-министра Орбана на заявление Столтенберга, что все страны НАТО едины в том, что Украина должна стать членом НАТО.

Так сказать отреагировал на беззастенчивое вранье. На деле, Венгрия на официальном уровне выступает против членства Украины в НАТО и официально же заявляет, что будет и дальше блокировать любые попозновения по членству Украины в НАТО, пока не будет решен вопрос с угнетением венгерского национального меньшинства на Украине, предпосылок к чему на данный момент нет.

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