 

Рупор тоталитарной пропаганды: What?

21.04.2023, 20:30, Разное
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Реакция венгерского премьер-министра Орбана на заявление Столтенберга, что все страны НАТО едины в том, что Украина должна стать членом НАТО.
Так сказать отреагировал на беззастенчивое вранье. На деле, Венгрия на официальном уровне выступает против членства Украины в НАТО и официально же заявляет, что будет и дальше блокировать любые попозновения по членству Украины в НАТО, пока не будет решен вопрос с угнетением венгерского национального меньшинства на Украине, предпосылок к чему на данный момент нет.

Источник: Colonel Cassad


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