Та самая «Новая газета»

ОТ РЕДАКЦИИ

Не так давно мы спросили наших читателей: хотите ли вы получать электронную газету, пока власти запрещают нам печатать ее на бумаге? Большинство ответило: да! И мы засели за верстку газеты — в формате PDF.

Чем он хорош? Издание будет приходить на электронную почту, которую пока никто не научился блокировать. А это значит, что не нужны будут VPN и другие ухищрения. Кроме того, такую электронную газету можно сохранять на свое устройство, собирать коллекцию, а при желании — распечатать. Как минимум обложку. Постараемся делать обложки — и всю газету — круто.

Получается так, что мы не можем напечатать тысячи экземпляров газеты, но тысячи читателей могут сделать это сами!

Та самая «Новая газета» — называется наш новый проект. По содержанию и качеству она и будет та самая. А выходить станет по пятницам.

Как получить второй номер издания?

Если вы уже стали Соучастником, то делать ничего не нужно — и первый, и последующие выпуски вы будете получать на почту без дополнительных условий.

Оставайтесь на связи, ведь и вы — те самые!

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