Та самая «Новая газета»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ОТ РЕДАКЦИИ
Не так давно мы спросили наших читателей: хотите ли вы получать электронную газету, пока власти запрещают нам печатать ее на бумаге? Большинство ответило: да! И мы засели за верстку газеты — в формате PDF.
Чем он хорош? Издание будет приходить на электронную почту, которую пока никто не научился блокировать. А это значит, что не нужны будут VPN и другие ухищрения. Кроме того, такую электронную газету можно сохранять на свое устройство, собирать коллекцию, а при желании — распечатать. Как минимум обложку. Постараемся делать обложки — и всю газету — круто.
Получается так, что мы не можем напечатать тысячи экземпляров газеты, но тысячи читателей могут сделать это сами!
Та самая «Новая газета» — называется наш новый проект. По содержанию и качеству она и будет та самая. А выходить станет по пятницам.
Как получить второй номер издания?
Оставайтесь на связи, ведь и вы — те самые!
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет