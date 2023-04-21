Гепатолог Южнова назвала три признака жировой болезни печени, которые видны на руке

Цирроз – это прогрессирующая форма жировой болезни печени, которая может привести к печеночной недостаточности или даже смерти. Печень выполняет более 500 различных функций в организме.

Любые осложнения, связанные с печенью, могут привести к серьезным последствиям. Органы здравоохранения предупреждают, что тяжелые симптомы жировой болезни печени могут проявляться даже на руках. Накопление жира в печени является причиной жировой болезни печени. Самым большим фактором риска развития этого заболевания является ожирение или избыточный вес, особенно если он расположен преимущественно в области живота. Избыток жира может вызвать воспаление в органах, что может привести к образованию рубцов.

“Повреждения печени, которые вызывает цирроз, обычно необратимы. Если диагностировать цирроз на ранней стадии и устранить основные причины, то можно уменьшить дальнейший ущерб”, – объясняет гепатолог Алла Южнова. Она говорит, что три симптома цирроза могут проявляться на руках. Ниже приведены примеры:

Ладони красные.

Ногти большого и указательного пальцев бледные.

Когда пальцы раздвинуты и более круглые, чем обычно, это называется сгибанием пальцев.

Цирроз также может проявляться как: усталость, легкое кровотечение, потеря аппетита, тошнота, отеки – опухание ступней, лодыжек или ног, потеря веса, зуд кожи, пожелтение кожи и глаз, скопление жидкости на брюшной стенке, кровеносные сосуды, похожие на пауков на коже, спутанность сознания, сонливость или невнятные слова.