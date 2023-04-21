Онколог Воробьев назвал три симптома рака, которые могут появиться после приема пищи

Онкологи утверждают, что некоторые симптомы рака могут проявляться во время еды. Симптомы рака часто можно не заметить, поэтому важно обращать на них внимание.

Доктор говорит, что ваше пищевое поведение может быть не просто отражением того, что вы едите. Вы можете заметить предупреждающие признаки еще до еды. Если вы постоянно находитесь в движении или едите за компьютером, у вас может не быть времени на то, чтобы как следует поесть. Стресс и окружение могут повлиять на ваши пищевые привычки. Анорексия и дисфагия, а также чувство быстрого насыщения могут быть признаками рака.

Анорексия или потеря аппетита – один из многих симптомов рака. Когда вы едите, вам не хочется есть или вы можете потреблять только немного. Это важно, если есть другие симптомы, такие как тошнота, рвота или боль в животе. Это может быть вызвано практически любым типом рака. Около 50 процентов борются с ней. Чаще всего анорексия возникает при раке легких, поджелудочной железы и верхних отделов желудочно-кишечного тракта.

Вы можете почувствовать, что пища застряла в горле из-за дисфагии. Когда небольшое количество пищи выходит наружу, вы можете подавиться или задыхаться. Этот признак может заставить вас дольше жевать пищу и пить, а также издавать глупые звуки во время еды или питья.

Анорексия часто связана с чувством насыщения после еды, что вызывает боль в животе. Это особенно тревожно, если вы испытываете любые другие симптомы, такие как тошнота или недомогание, боль в животе или изжога.