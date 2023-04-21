Доктор Поздняков утверждает, что “арктур” вызывает конъюнктивит гораздо чаще, чем другие разновидности

Инфекционист Андрей Поздняков пояснил о конъюнктивите, который может возникнуть при заражении разновидностью коронавируса под названием “арктур”. Доктор Поздняков сообщил, что инфекция, вызванная субштаммом “arcturus”, разновидностью вируса ковид, может проявляться в виде симптомов конъюнктивита, или воспаления слизистой оболочки глаза.

Симптомы конъюнктивита: покраснение глаз, ресницы слипаются из-за гнойных выделений, кожа зудит и жжет, наблюдается тенденция к разрыву тканей, опухают веки, зрение становится нечетки, может возникнуть ощущение, что в глаза попал песок, развивается светобоязнь. По словам Позднякова, в европейской части материка наиболее вероятен конъюнктивит – признак “арктура”. В Индии XBB.1.16 проявлял классические признаки острой респираторной инфекции. Европейцы, напротив, чаще говорят о конъюнктивите.

Специалисты отметили, что конъюнктивит не всегда означает, что человек заражен последним вариантом Ковида. Естественные причины, такие как повышенная концентрация аллергенов, могут увеличить подверженность этому виду глазного воспаления весной. Внешние признаки практически неэффективны для отличия ковида от нековида. Анализы или другие симптомы COVD-19 (такие как боль в горле, насморк, лихорадка и т.д.) могут быть использованы только для определения воспаления. ). Имеются специальные глазные капли для уменьшения раздражения глаз и ощущения инородных тел. Можно использовать противовирусные глазные капли “Офтальмоферон”. “Если симптомы сохраняются и заметны более двух дней, следует обратиться к глазному специалисту”, – сказал эксперт. Врач посоветовал носить маски и избегать мест большого скопления людей. Также следует часто мыть руки, ополаскивать кожу и стараться не прикасаться рукой к лицу.