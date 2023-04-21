 

Мнение: Падение цен на газ, восстановление нефтегазовых доходов и рост экспорта бензина

21.04.2023, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. Цены на газ в Европе резко упали ещё в декабре, когда стало понятно, что осень и половина зимы оказались тёплыми, а на оставшееся время запасов хватит. Сейчас газ торгуется на уровне менее 500 долларов за 1000 кубометров (ссылка). Однако, несмотря на значительное падение (особенно впечатляющее по сравнению с ценовым пиком августа прошлого года), газ сейчас всё равно вдвое дороже, чем был до начала европейского газового кризиса в середине 2021 года (ссылка).
 
Таким образом, «Газпром» по-прежнему работает в плюс даже на европейском направлении, хотя оно и не является больше для России приоритетным. Огромные прибыли за 2021 и 2022 год получены и будут, по-видимому, использованы не только на выплату дивидендов акционерам, но и на строительство новых газопроводов в Китай. Что касается Европы, то природа не даёт гарантий, что следующие зимы также будут тёплыми.

2. Как я и предсказывал, успешно решается проблема доходов федерального бюджета, резко упавших в конце прошлого года и начале нынешнего (ссылка):

На прошлой неделе стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals впервые за восемь месяцев, с августа прошлого года, превысила 5000 рублей за баррель. Об этом со ссылкой на подсчеты Profinance.ru пишет «Коммерсантъ».

В пятницу, 14 апреля, она поднималась до 5047 рублей за баррель, что на 1,2 процента выше уровня закрытия четверга. В целом за месяц стоимость Urals выросла почти в полтора раза. По оценке издания, если объем продаж и уровень цен сохранятся, то до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится с 1,5 триллиона до 1 триллиона рублей.

Главными причинами роста цены в рублях называют резкое подорожание эталонных сортов нефти после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также заметное укрепление доллара, что повышает выручку в рублевом выражении.

При этом российская нефть продолжает продаваться выше установленного Западом потолка в 60 долларов за баррель (ссылка).

3. С экспортом нефтепродуктов у России тоже всё в порядке. С начала года произошла небольшая просадка по дизелю (на 3%), зато резко вырос экспорт бензина (ссылка):

Россия увеличила экспорт бензина почти на 40 процентов с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным источников, Россия нарастила экспорт бензина в период с начала января и по середину апреля на 38 процентов, до примерно 1,8 миллиона тонн. За этот же период производство сырья увеличилось до 11,8 миллиона тонн, что на 5 процентов больше, чем в 2022 году. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 миллиона тонн.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12.20 / Чиновников освободят от ответственности за коррупцию при подтверждении диагноза «клептомания»

27.01.22 / Мнение: Письменные ответы и реакция

08.03.23 / Весенняя презентация компании Google состоится 10 мая

16.08.22 / Джеффри Сакс: «Мы в Вашингтоне завидовали советскому Госплану»

26.02.22 / Собянин подвел итоги работы портала “Наш город” за 10 лет

26.01.22 / Рекордный объем: в Москве собрали более миллиона тонн вторсырья в 2021 году

02.09.22 / Постоянная финансовая поддержка государства отбила у американцев желание работать и ускорила инфляцию

14.12.21 / Мнение: Психологика событий. №16. Чем опасны куар-коды

14.10.22 / Новый ленд-лиз – Беларусь продаст России военную технику, которую Москва дарила Минску с 2002 года

06.03.22 / Мнение: Главные качества русских по мнению рекламодателей Фейсбука

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика