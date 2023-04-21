Мнение: Падение цен на газ, восстановление нефтегазовых доходов и рост экспорта бензина

1. Цены на газ в Европе резко упали ещё в декабре, когда стало понятно, что осень и половина зимы оказались тёплыми, а на оставшееся время запасов хватит. Сейчас газ торгуется на уровне менее 500 долларов за 1000 кубометров (ссылка). Однако, несмотря на значительное падение (особенно впечатляющее по сравнению с ценовым пиком августа прошлого года), газ сейчас всё равно вдвое дороже, чем был до начала европейского газового кризиса в середине 2021 года (ссылка).



Таким образом, «Газпром» по-прежнему работает в плюс даже на европейском направлении, хотя оно и не является больше для России приоритетным. Огромные прибыли за 2021 и 2022 год получены и будут, по-видимому, использованы не только на выплату дивидендов акционерам, но и на строительство новых газопроводов в Китай. Что касается Европы, то природа не даёт гарантий, что следующие зимы также будут тёплыми.

2. Как я и предсказывал, успешно решается проблема доходов федерального бюджета, резко упавших в конце прошлого года и начале нынешнего (ссылка):

На прошлой неделе стоимость основного российского экспортного сорта нефти Urals впервые за восемь месяцев, с августа прошлого года, превысила 5000 рублей за баррель. Об этом со ссылкой на подсчеты Profinance.ru пишет «Коммерсантъ».

В пятницу, 14 апреля, она поднималась до 5047 рублей за баррель, что на 1,2 процента выше уровня закрытия четверга. В целом за месяц стоимость Urals выросла почти в полтора раза. По оценке издания, если объем продаж и уровень цен сохранятся, то до конца года объем недополученных нефтяных доходов сократится с 1,5 триллиона до 1 триллиона рублей.

Главными причинами роста цены в рублях называют резкое подорожание эталонных сортов нефти после решения ряда стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи, а также заметное укрепление доллара, что повышает выручку в рублевом выражении.

При этом российская нефть продолжает продаваться выше установленного Западом потолка в 60 долларов за баррель (ссылка).

3. С экспортом нефтепродуктов у России тоже всё в порядке. С начала года произошла небольшая просадка по дизелю (на 3%), зато резко вырос экспорт бензина (ссылка):

Россия увеличила экспорт бензина почти на 40 процентов с начала 2023 года по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

По данным источников, Россия нарастила экспорт бензина в период с начала января и по середину апреля на 38 процентов, до примерно 1,8 миллиона тонн. За этот же период производство сырья увеличилось до 11,8 миллиона тонн, что на 5 процентов больше, чем в 2022 году. Запасы бензина на НПЗ и нефтебазах превысили 2 миллиона тонн.