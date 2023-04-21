Мнение: Россия на самообслуживании

Белгород бомбили… свои

Черт знает что происходит. Вот заявление Минобороны РФ: “Вечером 20 апреля при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса”.

Другими словами, бомбардировщик нечаянно уронил (!) авиационную бомбу на город. Такое своего рода недержание кала. Сообщение настолько феноменальное, что даже не верится. Как такое вообще возможно? И дальнейшие сообщения только добавляют абсурда:

ЛЕНТА.РУ. “В результате взрыва образовалась огромная воронка на перекрестке Ватутина — Губкина. Также сообщалось о повреждении части дома по улице Шаландина, в здании выбиты окна, в одной из квартир обнаружены осколки снаряда. Жильцов дома эвакуировали.По словам одного из очевидцев, удар был такой силы, что автомобиль отбросило на крышу магазина «Пятерочка».

На машину, заброшенную на “Пятерочку”, хотелось бы взглянуть… Занятно, конечно. Помнится, при совке, когда Руст посадил свою Сессну на Красной площади – тут же был снят с поста тогдашний министр обороны СССР. Но ведь Руст ничего не бомбил, просто прилетел и сел. А тут дошло уже до того, что военные самолеты “случайно” областные центры, причем свои, бомбят. И что будет? Ответ ясен – ничего не будет. Тем более, что “жертв нет”.

В целом, думается, произошедшее показывает со всей откровенностью масштаб бардака, который царит в стране. Если из самолетов самопроизвольно вываливаются авиабомбы – то дальше-то что должно быть? Самопроизвольные пуски ракет по Кремлю?

В свое время у Галковского было в ходу юмористическое выражение “сами себя обслужили”. Сейчас он, поскольку стал в одночасье кондовым патриотом, так не скажет – однако случай подходит как никогда. Именно “сами себя обслужили”. Чудо, что никто не погиб. А моему старому знакомцу Гладкову – только сочувствие: регион ему достался – проще застрелиться.

Интересный аспект дела – почему признались? Почему не предпочли свалить всё на Украину, благо, она рядом, да и обстреливает область регулярно?

Наверно, тут своеобразные приоритеты – опасаются признаваться в беспомощности перед ВСУ. Типа, если собственное раздолбайство признать – это еще ничего, дело житейское. А если люди подумают, что украинцы уже свободно облцентры бомбят – это нельзя, это харам.

Ну-ну.