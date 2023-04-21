 

Алферова с животиком, выпрыгивающая грудь Самбурской, Асмус в трусах: как открывали ММКФ-2023

21.04.2023, 19:35, Новости дня
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Несмотря ни на что, в 2023 году в Москве решили провести кинофестиваль. На красной дорожке блистали звезды отечественные и зарубежные.

В этом году на открытии преобладали образы в темных тонах. Мужчины появились в смокингах и черных костюмах, большинство женщин выбрали для выхода черные платья в пол.

Одним из исключений оказалась Екатерина Гусева, которая прошлась по красной дорожке в платье персикового цвета. Стоит отметить, что модным критикам не понравился образ актрисы, его посчитали слишком скучным и старомодным.

А вот образ Настасьи Самбурской многие похвалили. Правда, нашлись и те, кому уж больно не понравилась выпрыгивающая из декольте грудь артистки.

Анна Хилькевич появилась на красной дорожке ММКФ 2023 в комплекте из юбки белого цвета и черного топа. Получился довольно игривый образ.

Ксения Алферова и Егор Бероев прошли перед камерами вместе. Для вечера пара выбрала классические образы черного цвета: она – платье-футляр, он – костюм. Кстати, не так давно ходили слухи, что актриса готовится подарить мужу еще одного ребенка. На фото с красной дорожки ММКФ 2023 у Алферовой можно заметить небольшой животик, но вряд ли это связано с беременностью.

Одним из самых удачных образов вечера модные эксперты называют выход Иды Галич. Блогер и продюсер предстала в элегантном “глухом” черном платье со шлейфом.

Кристина Асмус предстала перед камерами на красной дорожке в полупрозрачном платье, через которое просматривались интимные части тела и… неудачное белье. На некоторых кадрах трусы отвлекают все внимание от образа.


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