Иноагент Понасенков: вывод армии Наполеона из России был жестом доброй воли

Иностранный агент, публицист, видеоблогер, телеведущий, режиссёр и актёр Евгений Понасенков в интервью своему телеграм-каналу заявил, что сокращение активности армии Наполеона I Бонапарта на территории Российской империи в конце 1812 года являлось жестом доброй воли.

«Император планировал не завоевать Россию, а напротив, принудить её к миру, к соблюдению Тильзитских мирных соглашений, которые Россия нагло и цинично нарушала на протяжении пяти лет. После взятия под контроль Москвы, ликвидации задымления и выполнения всех поставленных задач, император принял решение кардинально сократить военную активность на московском направлении и провести плановую перегруппировку войск, в результате которой великая армия организованно покинула территорию Российской империи», – рассказал он.

Иноагент Понасенков также отметил, что его возмущает распространение фейков о действиях армии императора Наполеона и попытки её дискредитации со стороны его коллег. Согласно его данным, в ходе военной операции на территории Российской империи армия Наполеона наносила точечные удары исключительно по военным объектам, неукоснительно соблюдая Женевскую конвенцию и в строгом соответствии с принципами международного гуманитарного права.

«Великая армия не проиграла ни одного крупного сражения в рамках русской кампании, — объясняет Понасенков. — Император Наполеон вообще не начинал военных действий; более того, он неоднократно призывал к мирным переговорам, как до начала военной операции, так и находясь в Москве. Вывод армии стал шагом доброй воли и был произведён в целях повышения взаимного доверия и создания необходимых условий для дальнейшего ведения мирных переговоров. К сожалению, император Александр, будучи человеком недалёким, не оценил этого»

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