 

Fox – неугодное Байдену мнение — американскому активисту грозит тюрьма за критику вмешательства США в украинский конфликт

21.04.2023, 19:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Администрация президента США Джо Байдена лишает американцев их конституционного права на свободу слова, пишет Fox News. Об этом свидетельствует один из недавних эпизодов, когда темнокожий активист, лидер Африканской народной социалистической партии, высказался против вмешательства США в конфликт на Украине. Теперь ему грозит 10 лет за высказывание мнения, которое власти признали российской пропагандой.

Последняя группа американцев узнала о том, что их мнение, защищённое Конституцией, стало преступлением, это — хотите верьте, хотите нет — организация темнокожих националистов из левого крыла, которая выступает против боевых действий на Украине. Министерство юстиции только что выдвинуло обвинения против многих в этой группе в связи с тем, что они, цитата, «сеют вражду, распространяют пророссийскую пропаганду и вмешиваются в выборы в Соединённых Штатах».

Доказательств тому, что они вмешиваются в выборы, нет. В США ты можешь выступать за Россию, за что угодно. Говорить вещи, которые не нравятся правительству, разделять непопулярные мнения или мнения, с которыми не согласен Джо Байден, — это не преступление. Если хотите, вы можете распространять пророссийскую пропаганду. Если хотите, вы можете распространять антироссийскую пропаганду. Вы можете говорить, что хотите. Но больше нет. В обвинительном акте говорится, что подозреваемые в преступлении, цитата, «писали статьи, которые содержали российскую пропаганду и дезинформацию». Их также обвиняют в том, что они выступали с речами и публиковали видео, которые вызвали раздражение у Госдепартамента. Вот одно из них.

ОМАЛИ ЙЕШИТЕЛА, лидер Африканской народной социалистической партии: Дискуссия о том, что РФ сосредотачивает войска на границе с Украиной и что это представляет ужасную угрозу для Украины со стороны России. Но они не признают историю, из-за которой мы оказались в этой ситуации. США участвовали в организации правительственного переворота на Украине. Они сместили правительство, которое доброжелательно относилось к Советскому Союзу. Никто не хочет говорить об истории российско-украинских отношений. Эта агрессия не просто началась. Она проявляется уже давно, но правительство США делает ставку на невежество людей в этой стране и большей части мира, которое усиливает такой человек, как Цукерберг.

Мы особо не знаем, кто этот человек. Мы знаем только то, что он американец. Вполне уверен, что по многим вопросам мы бы не смогли договориться. Но многое из того, что он заявил в этом видео, похоже на правду. Но даже если бы это бы неправда. Даже если бы он ошибался. Это всё равно было бы выступление, защищённое Конституцией. В свободной стране, которая у нас была недавно, ты по определению имеешь право на глупые мнения. У многих из нас есть такие мнения. Но больше это не так. Этому человеку, которого вы только что видели, грозит 10 лет за решёткой за то, что он высказал об Украине мнение, которое администрация Байдена не хочет слышать.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09.20 / Правоохранители расследуют фальсификации детективов НАБУ по делу “Роттердам плюс” – Вовк

21.02.23 / Прокремлевское мнение: СВО стала ответом на реальную войну

17.04.21 / В посольстве РФ прокомментировали выдворение дипломата из Киева

15.12.21 / Мнения: Что ставить современным театрам, когда ставить нечего

10.03.23 / Данилов призвал говорить Западу о гибели украинских военных за страны НАТО

14.04.21 / Страны НАТО решили вывести войска из Афганистана

12.10.20 / Новый кроссовер Changan CS75 Plus появится в РФ до конца года

01.10.21 / СБУ опубликовала видео допроса боевика “ЛНР”, который сбежал от террористов к украинским военным

31.08.20 / В РФ оценили результаты выборов в Черногории

26.08.21 / В “Дії” появится возможность дать согласие на посмертное донорство – Ляшко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика