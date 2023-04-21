Скандалы: Коллектив отличный, чувствую себя в ЧВК «Вагнер» замечательно: Маргулан Бекенов записал видео для родственников
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Боец ЧВК «Вагнер» Маргулан Бекенов записал видеообращение, в котором успокоил всех своих родных, считавших его пропавшим без вести
В соцсетях разыскивали гражданина Казахстана, студента Томского государственного университета, который перестал выходить на связь в марте. Оказалось, что он решил принять участие в спецоперации.
«Скорее всего такой вброс произошел из-за мамы. Она занервничала, беспокоилась и захотела меня отсюда вытащить таким способом. В компанию ЧВК «Вагнер» прибыл я добровольно, к пацанам воевать, внести свой вклад в специальную военную операцию», – заявил он в видеоролике.
По словам Бекенова, он доволен условиями в компании, а также отметил коллектив, в который попал. Боец заявил, что чувствует себя хорошо.
Подразделения ЧВК «Вагнер», участвующие в спецоперации, продолжают набор добровольцев. Для этого по России открыты десятки центров приема новых сотрудников. Также по стране работают мобильные центры, где рекрутеры компании рассказывают об условиях работы и предлагают подписать контракт.
Марина Малахова
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