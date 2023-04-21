 

Рупор тоталитарной пропаганды: Слухи о перевороте в Чаде

21.04.2023, 19:15, Разное
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Слухи о перевороте в Чаде

Извините, пожалуйста, за беспокойство. Просьба о комментарии от газеты The Washington Post.
Меня зовут Рейчел Чейсон, я шеф бюро по Западной Африке газеты "Вашингтон пост". Спасибо, что отвечаете на наши вопросы! Я работаю над статьей, в которой содержится информация о предполагаемых планах "Вагнера" по дестабилизации правительства Чада, включая утверждения о том, что Вы лично участвовали в обсуждении подготовки группы повстанцев вблизи границы с Чадом. Я хотела бы спросить, есть ли у Вас какие-либо комментарии по этому поводу? Всего наилучшего! (с) Рейчел Чейсон

«Рейчел, мы с Вами в сексуальные контакты, насколько я помню, не вступали. И даже в бане с Вами вместе не мылись. А Вы рассказываете о том, как я обсуждал вопрос переворота в Чаде. Откуда Вы вообще можете знать даже запахи каких-то моих разговоров? То, что вы спрашиваете — полная чушь. Но вопрос вот в чем: Вы со мной не трахались, но подробно обсуждаете строение моего полового члена, а это очень плохо. Сначала посмотрите на него, а потом спрашивайте» (с) Евгений Пригожин

В общем, интервью о перевороте в Чаде не сложилось.
Вчера обвиняли в участии в войне в Судане, сегодня в перевороте в Чаде. И когда Пригожин все успевает…

Источник: Colonel Cassad


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