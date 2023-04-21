Покушение на «общак»

За что на самом деле мстят Владимиру Кара-Мурзе*.



Владимир Кара-Мурза на оглашении приговора. Фото: Пресс-служба МГС

В чем на самом деле причина того, что журналиста и политика заточили в колонию строгого режима на чудовищный срок — 25 лет? Вернее, даже не так — решили таким образом окончательно «решить с ним вопрос» — для тяжелобольного человека, которым он стал после двух неуспешных для кого-то отравлений, и год заключения может привести к необратимым последствиям.

Не стоит обращать внимание на текст приговора и на бред обвинительного заключения. Что и подтвердил прокурор Локтионов в ходе процесса, дав исчерпывающее определение тому отношению, что сложилось у людей, считающих себе государством, — «он враг».

Так что не за слова его судят. Это — банальная месть. Нами управляют очень мстительные люди, как вы помните. Навальный, Литвиненко, Скрипали, Яшин*…

Фамилия Владимира в этом списке должна была быть выделена красным маркером. Он — один из тех, кто убеждал власти западных стран ввести персональные санкции против российских чиновников, силовиков, судей и бизнесменов после смерти юриста и аудитора Сергея Магнитского.

И добился этого.

Потому, например, судья Подопригоров, который вынес этот приговор, может быть удовлетворен — он тоже в санкционном «списке Магнитского».

Кроме Кара-Мурзы, убеждали западные элиты в преступности российских чиновников очень немногие. Борис Немцов — убит; Уильям Браудер (глава компании Hermitage) осужден заочно, вся его команда, включая адвокатов, была вынуждена покинуть Россию под угрозой повторения судьбы их коллеги — Магнитского; журналисты-расследователи объявлены «нежелательными».

Принятие в США «Акта Магнитского» и аналогичных законов в основных европейских странах привело к тектоническому сдвигу в отношениях с российскими элитами, разрушило многие планы и лишило больших денег тех, кто, по их мнению, положил Россию себе в карман. Такое не прощают — это было покушение на «общак».

Что такое «Акт Магнитского»

Это принятый в США закон, названный именем россиянина Сергея Магнитского, вступил в силу в 2012 году. Он обязывает правительство США вводить персональные санкции не только против тех, кто так или иначе причастен к гибели Магнитского в СИЗО или к его уголовному преследованию. Закон — шире. Под его действие подпадают лица, ответственные, по мнению американских властей, за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, за коррупцию.

То есть теоретически, учитывая положение дел с правами и верховенством права в России, — каждый чиновник и силовик, начиная с участкового и главы сельского поселения.

Многие уже в санкционном списке, остальные, как говорится, не застрахованы.

Соответствующую резолюцию принял и Европарламент, аналогичные законы появились в Великобритании, Канаде, в странах Прибалтики.

А затем — в 2016 году — «Акт Магнитского» принял глобальный масштаб: под санкции стали попадать не только россияне, но и граждане других государств, которых посчитали виновными в нарушении прав человека и издевательстве над правом.

Всем этим людям был запрещен въезд в страны, принявшие подобные законы, их счета и недвижимость — при обнаружении — должны быть арестованы, их судьбу решит суд.

Раз в год список обновляет госсекретарь США, который вместе с министром финансов докладывают Конгрессу, на кого и какие санкции наложены.

При этом стоит напомнить, что все сделки и транзакции, которые совершены в долларах и/или прошли через финансовые институты США, — подпадают под юрисдикцию американского уголовного права.

Кто в списках

Сейчас в российской части санкционных списков (не путать с теми, что приняты после начала СВО) несколько десятков фигурантов — из тех, кто так или иначе имел отношение к аресту и уголовному преследованию Магнитского, расследованию уголовных дел, связанных с его смертью, и подозревается в соучастии в краже 5,4 млрд рублей из российского бюджета, имеет отношение к выводу денег из РФ и отмыванию средств.

В списках — следователи (включая Бастрыкина), прокуроры (включая бывшего замгенерального прокурора Гриня), оперативники, судьи, тюремщики, налоговые инспектора и члены их семей, бизнесмены, банкиры.

Затем к списку добавили и тех, кто так или иначе упоминался в связи с убийством Бориса Немцова.

Каковы последствия «Акта Магнитского»

Впервые был введен принцип персональной ответственности. Счета, имущество начали арестовывать, визы — аннулировать.

Акт нанес огромный репутационный ущерб правящей верхушке — потому что российское государство стали считать коррумпированным и нарушающим право человека на жизнь уже не только в частных беседах и газетных статьях, а официально, публично, с правовыми на то основаниями.

Но самое главное даже не это — когда в РФ ценилась репутация приличного человека…

Были обрушены наработанные годами схемы по выводу из РФ и отмыванию коррупционных денег. А то, что было складировано на западных счетах российскими чиновниками и силовиками, попало под угрозу ареста и конфискации.

И в целом — любые российские деньги получили статус подозрительных. Банки все меньше хотели связываться с клиентами из России, начали вводить дополнительные меры по проверке клиентов, требовать подтверждения легальности доходов, предоставлять — даже швейцарцы и трастисты из Лихтенштейна, даже киприоты и британские офшоры — данные в правоохранительные органы.

В 2014 году Россию выгнали из клуба самых развитых мировых держав — G8. И «Акт Магнитского» подготовил для этого почву, все остальное — сделали внешнеполитические авантюры.

Российские «элиты» стали коллективным изгоем.

«Ответка»

В ответ — кроме пропагандистских воплей на ТВ — последовала «асимметричная» реакция российского государства, вставшего на защиту самого себя. И эта «ответка» заставила вздрогнуть весь мир. Но не от страха. Даже тех, кто не очень-то и думал о РФ или вообще о ней не думал до этого, передернуло от отвращения.

Был принят «закон подлецов» (официально носит имя погибшего ребенка Димы Яковлева), запрещавший усыновлять российских сирот лицам из «недружественных» стран.

А еще — фигуранты списка начали трясти своим грязным бельем, инициировав многочисленные судебные процессы за рубежом, пытаясь спасти свои деньги и деньги начальства, доказав, что их оболгали. Так, например, скромный следователь Карпов ухитрился нанять в Лондоне одну из самых дорогих адвокатских контор и мощную команду пиарщиков для сопровождения своего иска в СМИ. Что привело к обратному эффекту, поскольку заставило журналистов, общество и политиков пристальнее вглядеться в подоплеку событий.

Кто такой Магнитский и как его убили

Сергей Магнитский работал на юридическую фирму Firestone Duncan, имеющую представительство в Москве, и как юрист и аудитор обслуживал корпоративных клиентов компании. Среди таковых был и инвестиционный фонд, который возглавлял Уильям Браудер, — Hermitage.

В 2007 году у Hermitage начались проблемы. Летом прошли обыски, в ходе которых были изъяты оригиналы уставных документов и печати дочерних структур. А затем, уже осенью, вдруг выяснилось, что три компании — «Парфенион», «Махаон» и «Риленд» — каким-то чудесным образом сменили владельцев на бывших уголовников, завели счета в других банках и стали рассылать требования о возврате налогов на безумную сумму 5,4 млрд рублей.

Именно Магнитский тогда выдвинул предположение: произошел рейдерский захват компаний, что можно было совершить только с помощью изъятых при обыске документов, а сделано это для того, чтобы добиться возврата якобы излишне уплаченных налогов — то есть украсть деньги из бюджета.

Типичная мошенническая схема. Только в данном случае она не смогла бы сработать без заинтересованных силовиков.

Банк HSBC, который патронировал деятельность Hermitage в России, направил в конце 2007 года заявление по факту совершения преступления и о том, что готовится значительное хищение средств. В основе этого заявления лежали как раз выкладки Сергея Магнитского.

Вокруг возбужденного в начале 2008 года дела развернулась нешуточная борьба, понятно почему — деньги-то уже были украдены и начали отмываться, поскольку никто так и не отреагировал на сведения о готовящемся преступлении.

Летом 2008 года Магнитский был допрошен. В ходе этого допроса (как и всех последующих) он рассказывал о сути преступной схемы, называл лиц, к ней, вероятно, причастных.

24 ноября 2008 года он был арестован и обвинен в хищении, которое сам же и раскрыл.

Знакомый прием, который мы потом неоднократно наблюдали при других обстоятельствах: а) обвинить самого потерпевшего, б) взять заложника из числа работников компании, попавшей под пресс, принудить человека в СИЗО к сделке со следствием и к даче нужных показаний, и на основе «нарисованной» системы доказательств состряпать уголовное дело против руководства компании, которую надо разорить в чьих-либо интересах.

Как правило, это работает.

Но никто не мог предположить, что скромный и тихий аудитор со слабым здоровьем, даже оказавшись в тюрьме, не сломается, не испугается и никого не оговорит.

В 2009 году Магнитский должен был предстать перед судом. Но доказательств его вины не было, вообще в деле ничего не было — поскольку нужных показаний от него добиться не удалось, несмотря на все тюремные издевательства. Его содержание в СИЗО сделали невыносимым (постоянная смена камер, ужасные условия в некоторых из них, изоляция от родных и близких, отсутствие какой-либо реакции на его многочисленные жалобы), Магнитский тяжело заболел, но ему не оказывалась надлежащая медицинская помощь, а судьи продлевали ему содержание под стражей даже тогда, когда он корчился от боли в судебной клетке.

Сергей Магницкий описал условия содержания в Бутырской тюрьме на 44 страницах

И незадолго до начала процесса Сергей Магнитский, находившийся при смерти, был фактически убит в тюремной больнице СИЗО «Матросская Тишина». Его не стало 16 ноября 2009 года.

Уголовное преследование прекратили в связи со смертью. Причины гибели Сергея Магнитского должным образом так и не были расследованы. Зато спустя несколько лет состоялся инфернальный процесс с пустой скамьей подсудимых — судили мертвого Сергея Магнитского уже по другому уголовному делу.

В чем суть

Следует объяснить, а с чего вдруг МВД и ФСБ принялись кошмарить успешный инвестиционный фонд Hermitage, который возглавлял рожденный в США британский подданный Уильям Браудер.

Причин тому несколько, если даже вывести за скобки рассуждений аксиому: успешный бизнес в РФ развиваться не может, если он не находится под чьей-нибудь крышей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

* Внесен Минюстом РФ в реестр «иноагентов».

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