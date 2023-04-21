 

Мнение: Медведев и история

21.04.2023, 19:05, Разное
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, похоже, решил внести вклад в историческую науку. И сделал выдающееся открытие в истории российско-британских отношений.

Дословно:   «Британия была, есть и будет нашим вечным врагом. Во всяком случае до тех пор, пока их наглый и противно-сырой остров не уйдёт в пучину морскую от волны, созданной новейшей системой российского оружия».


отсюда

В свете научного открытия Дмитрия Анатольевича Медведева будут ли переписаны учебники истории?

Например, о коварстве Англии, изображавшей дружбу с Россией против Наполеона? Хотя очевидно же, что Англия коварно втянула Россию в войну с Францией.

Или взять британские арктические конвои в годы Великой Отечественной войны. Когда с августа 1941 года по май 1945 года из портов Англии и Шотландии через Атлантику и Северный ледовитый океаны в СССР добрались 78 конвоев (около 1400 торговых судов) с грузами по ленд-лизу.

Очевидно же, что Британия, которая «была, есть и будет нашим вечным врагом» коварно примазалась к нашей Победе над фашисткой Германией . И, видимо, специально спровоцировала Гитлера, что бы он пришел в ярость и отдал приказ атаковать арктические конвои военными кораблями и авиацией. В результате этих фашистских атак затонули 85 торговых судов и 16 боевых кораблей ВМФ Великобритании (2 крейсера, 6 эсминцев и 8 других эскортных судов). Погибли и около трех тысяч английских моряков.

На дне океанов оказались и почти 1700 танков, сотни самолётов, автомобилей и тысячи тонн военных грузов.

Как теперь об этой странице Великой Отечественной войны рассказывать школьникам и студентам в свете исторического открытия Дмитрия Медведева? Или историческая наука открытия зампреда Совбеза России даже не заметит?

Фотография Дмитрия Медведев со школьницами и школьниками отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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