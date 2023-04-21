 

Эндокринолог Гуреева назвала шесть продуктов, которые снижают уровень глюкозы в крови на 8,5%

21.04.2023, 19:04, Разное
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Доктор говорит, что шесть пребиотических продуктов, от овса и орехов до ягод, могут контролировать уровень сахара в крови. Если уровень сахара в крови не контролируется, диабет 2 типа может стать серьезной проблемой.

Больные диабетом должны искать другие способы борьбы со скачками сахара в крови, поскольку у них нет гормона инсулина, чтобы нормально противостоять им. Один врач поделился с нами шестью продуктами, которые могут быть полезны. Если вы страдаете от диабета 2 типа, хорошо продуманная диета – лучшая защита от высокого уровня сахара в крови. Эндокринолог Антонина Гуресева говорит, что следующие продукты питания помогут вам чувствовать себя лучше: овес, ячмень, орехи, фасоль и чечевица, пастернак, корень цикория.

Пребиотическая клетчатка является причиной того, что эти шесть продуктов питания влияют на уровень глюкозы в крови. Продукты, богатые пребиотической клетчаткой, играют важную роль в снижении высокого уровня глюкозы в крови. Она вступает в реакцию с водой в кишечнике, образуя гелеобразную субстанцию. Эта гелеобразная субстанция обеспечивает более медленное и постепенное всасывание глюкозы в кровь.

Медленное повышение уровня сахара в крови облегчает работу инсулина. Инсулин – это гормон, отвечающий за перемещение глюкозы из крови в клетки. Исследования показали, что пребиотическая клетчатка может снижать уровень сахара в крови, но эффект будет зависеть от вашего метаболизма и микробиома.


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