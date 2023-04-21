Мнение: Снижение доли доллара в мире, сценарий дедолларизации и Илон Маск о дефолте США

1. Наглядный график, показывающий падение роли доллара в мире за последние 20 лет. В общей сложности c 2004 года доля доллара в мировых валютных резервах снизилась на 19%, причём в последние пару лет падение резко ускорилось (ссылка):



Доллар теряет свой статус наипопулярнейшей резервной валюты более быстрыми темпами, считает Стивен Джен, CEO и сооснователь Eurizon SLJ Capital.

Темпы снижения доли доллара в мировых резервах в прошлом году возросли в 10 раз по сравнению со средними темпами за последние два десятилетия, поскольку ряд стран искал альтернативы после того, как вторжение конфликт на Украине обернулся санкциями против России, пишет Джен и его коллега Джоана Фрейре в аналитической заметке. По их словам, с поправкой на колебания обменного курса доллар потерял около 11% своей доли на рынке с 2016 года… <…>

Доля валюты США в настоящее время составляет около 58% от общего объема мировых официальных резервов по сравнению с 73% в 2001 году, когда гегемония доллара в резервах была бесспорной, говорят эксперты Eurizon.

2. А вот прогноз по будущему дедолларизации. В принципе, чтобы доллар перестал быть главной мировой валютой вполне достаточно того, чтобы китайцы настоятельно предложили всем своим торговым партнёрам торговать с Китаем в юанях. А уж если остальные страны также откажутся от доллара во взаимной торговле… (ссылка):



Как доллар теряет свою популярность в мире, мы можем увидеть на примере торговли четырёх стран: России, Китая, Саудовской Аравии и Бразилии, которые официально отказались от доллара во взаимной торговле.

Помимо этих стран, об отказе от доллара во взаиморасчётах заявили Малайзия, Индонезия, Индия, Иран, Сирия, Ирак и начали задумываться те, кто раньше и голову не смел поднять, помня об участи Муаммара Каддафи – африканские страны.

Давайте немного займёмся математикой и прикинем, сколько миллиардов долларов уже точно будет выкинуто из оборота в мировой торговле.

Россия исключила из оборота $190,27 млрд при торговле с Китаем, причём эта цифра далее будет только ещё стремительнее нарастать по мере переориентации России с ЕС и США на Китай, $35 млрд при торговле с Индией, $9,8 млрд с Бразилией, $2,2 млрд с Саудовской Аравией.

Саудовская Аравия исключила из оборота минимум $87,3 млрд (данные за 2021 год) только при торговле с Китаем, .

Бразилия, после перехода на расчёты с Китаем в юанях, также выключила из мирового оборота $150 млрд.

Индонезия вычеркнула минимум $71,4 млрд (данные за 2020 год) только при торговле с Китаем.

Малайзия – минимум $81,57 (данные за 2020 год) тоже только при торговле с Китаем.

В общем, суть вы поняли. Для осознания полного масштаба бедствия США необходимо учесть ещё и все перекрёстные торговые обороты между странами, чтобы посчитать точно, насколько за эти месяцы действия китайского дракона подорвали гегемонию доллара, ускорив его путь к “почётному” званию “региональная валюта Северной Америки”.

Но если просуммировать хотя бы те торговые расчёты, что я указал, то получается сумма в $627,54 млрд вычеркнутых из мирового торгового оборота.

Истинный размер катастрофы для доллара легче будет представить по-другому.

Экспорт из одного Китая в 2022 году составил $3,6 трлн, импорт в Китай – $2,7 трлн (торговый оборот — $6,3 трлн). Вычтем из общего торгового оборота Китая $6,3 трлн сумму торгового оборота Китая и США – $690,59 млрд с учётом импорта-экспорта.

Импорт в США из Китая составил $536,75 млрд, а экспорт из США в Китай – $153,84 млрд.

Таким образом, если Китай захочет погрузить дядюшку Сэма с головой в неприятную и дурно пахнущую субстанцию и не только перейдёт со всеми торговыми партнёрами на расчёты в юанях, но и вежливо попросит самого дядю Сэма производить оплату торгового дисбаланса между Китаем и США не долларами, а юанями, то из мирового торгового оборота будет выключено:

$6,3 трлн – ($536,75 млрд – $153,84 млрд) = $5,917 трлн.

Ну и, разумеется, все остальные страны, отказывающиеся от доллара и имеющие торговый оборот между собой, нанесут, пусть и более мелкий, но суммарно не менее ужасный удар доллару.

3. А знаете что самое неприятное для убеждённых западников? О неизбежности дефолта США говорит и один из самых авторитетных для них людей, Илон Маск (ссылка):

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает, что дефолт в США лишь вопрос времени.

«Учитывая расходы федерального бюджета, это вопрос времени, а не того, произойдет ли у нас дефолт», — ответил Маск в Twitter на публикацию Белого дома о том, что план республиканцев может заключаться в дефолте по долгу США.