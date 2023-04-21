Мнение: Зловредные установки

Вчера при разборе письма о зловредной установке шла речь, из-за которой у автора плохие настройки.

Вообще при разборе мы можем влиять только на установки авторов. Настройки они поправят сами, если захотят, но только изменив установку. Установка – то, что удерживает настройки.

У вчерашнего автора была установка на любовь-слияние, это самая распространенная из вредных установок в отношениях, которая многим портит жизнь.

Еще одна популярная зловредная установка в отношениях – это любовь-война.

Обе эти установки мы сейчас рассмотрим, они векторные.

И часто “преодолев” одну установку из этой пары, человек получает другую, которая ничем не лучше.

А у некоторых обе эти установки сосуществуют, потому что находятся в одной плоскости и дополняют друг друга.

А выход – в другой плоскости и другом уровне.

Что такое установка?

Установка – это набор связанных представлений о мире, цельная концепция, которая является частью жизненной философии.

Вот когда вы с удовольствием болтаете о жизни с друзьями, вы озвучиваете свои установки.

Удовольствие играет роль маркера спонтанности, искренности. Человек общается с удовольствием, когда может выразить то, что его действительно волнует, сформулировать то, во что он верит.

Конечно, зловредная установка не бывает сформулирована так честно, чтобы ее можно было бы опознать как зловредную.

Редкий человек с установкой на любовь-слияние говорит, что он ищет в любви слияния, за исключением тех, кто не в курсе, что слияние – плохо. Люди всегда описывают свои установки в позитивном ключе. Они говорят, что любовь – это родство душ, что для любви необходима близость и понимание, что на любящего человека должно быть можно положиться. Они употребляют умеренные определения для описания слияния, и по факту им сложно возразить, потому что близость и понимание действительно важны.

Установку на любовь-слияние мы можем увидеть, когда рассматриваем степень той близости и того понимания, которых человек ждет от партнера. Все дело в степени. И если мы видим, что под близостью человек понимает эмоциональное срастание, а под пониманием единомыслие, мы догадываемся, что речь идет об установке на любовь-слияние.

Но чтобы оценить степень, необходимо знать нормы.

Вот почему вы не сможете увидеть зловредную установку, если сами имеете такую.

Например, во вчерашнем письме, установку автора на слияние могут увидеть только те люди, у которых любовь не ассоциируется с поглощением другого человека, всех его ресурсов, всего его внимания, всех его мыслей и желаний.

Если вы считаете, что “настоящая любовь” – это погружение в другого человека, 24 часа мыслей о другом, постоянное общение с ним, непрерывная тяга, фокус только на нем, тревога от возможной утраты, ревность, отчаянное стремление к физической близости, неприятие своего и его личного пространства и потерю интереса ко всему, что не связано с любимым, если вам кажется это красивым и даже прекрасным, значит вы имеете установку на любовь-слияние.

Даже если вы признаете, что у партнера могут быть интересы не связанные с вами, но вам неприятно это признавать и вы рассматриваете положительную динамику как постепенное сокращение личного пространства, у вас та же самая установка, хотя ваш интеллект пытается ее сдерживать.

По сути же вы смотрите на партнера как маньяк-людоед и хотите поглотить его, приготовив для трепанации его черепа и разделки его органов чемоданчик с инструментами, но называете это красивыми словами: влечение душ, душевная близость, духовная связь. Вы даже можете думать, что хотите не брать, а давать, но давать при этом вы хотите самому себе, присвоив другого человека.

Чтобы проверить, себе вы хотите давать или другому, просто представьте, что другой взял это все и пошел в даль. Если вам больно это представить или вас охватывает гнев, значит вся ваша щедрость к другому – это желание вкладываться в свою часть. Ничего плохого в этом нет, это нормально, но важно осознавать это свое стремление как нормальное. Тогда вы сможете признать и за другим право на его собственный эгоизм.

Как только вы будете представлять любовь как взаимодействие двух субъектов с сохранением личного пространства обоих, и вам не будет казаться, что от этого веет холодом, тленом и сыростью, когда вы будете видеть, как много может быть теплоты и нежности в таком взаимодействии, как много перспектив в жизни, в том числе совместной жизни двух отдельных людей, тогда установка на любовь-слияние перестанет быть такой актуальной и такой вредной.

Установка эта, как и все зловредные установки, появляется из-за кривых настроек, обычно еще в юности, когда настройки искажены в силу общей незрелости, в силу отсутствия своих ресурсов. Вот когда хочется найти опору во вне, какое-то волшебство, какую-то романтичную халяву, какую-то манну небесную, дополнить себя кем-то другим вместо того, чтобы развивать собственные ресурсы. Но дальше эта установка закрепляет плохие настройки, не дает им меняться, блокирует развитие. И вместо желаемого дополнения такая установка приводит человека к постоянному сливу, к постоянному саморазрушению и поиску спасительных иллюзий.

Очень важно видеть и векторную пару этой установки: любовь-война.

Совсем не случайно, многие люди, ругающие “половинок” и тех, кто сливает себя в любви, держатся за другую вредную установку. Их локус контроля все такой же внешний, их хлеборезка все так же открыта, но вместо наивности “половинок”, ищущих половинок, у них этакий цинизм, а вместо чемоданчика для трепанации черепов… тот же самый чемоданчик.

Эти вроде признают факт чужого эгоизма и осознают факт своего, однако им кажется, что делить территорию на две части – это какой-то отстой, сильный должен забрать себе все.

Вот эти любят читать мой блог и хотят научиться захватывать чужую территорию. Эти – воины, не хотят быть минусами, и точно так же как и первые рассматривают чужие границы как преграду на пути к любви. Другой должен сдаться им, пасть перед ними, а если сопротивляется, его сопротивление надо обойти, а бунты сломить. Не обязательно грубо, лучше тонко, с помощью рычагов, но усмирить.

Мы с вами разберем письма, где хорошо видна эта установка, а потом разберем те, где она есть, но спрятана.

Часто обе установки чередуются, человек то верит в желание другого стать его частью, то возмущен его “гонором” и стремится его “нагнуть”, “построить”, “обуздать”, думая, что пытается таким образом выйти к балансу. Это похоже на родителя, который видит в ребенке манипулятора и провокатора, “проверяющего границы на прочность”, но не осуждает, а принимает как правила игры.

Однако правила игры в любви совсем другие. Чем больше ты уважаешь личность другого, тем больше твое красное поле, твоя территория влияния. Вот какие правила. А обе зловредные установки, что на любовь-слияние, что на любовь-войну потому и зловредные, что не дают настройкам прийти в нормальное состояние и помочь отделить границы другого от своих. Поэтому другой так и этак представляется как собственная часть.

А в итоге – собственный слив.

Поясните, друзья, если хорошо понимаете: почему такие притязания на чужое приводят к собственному сливу?

И какие притязания на чужое не приводят? Все же мы должны признать, что иногда люди притязают на чужое и им удается это чужое забрать. При каких условиях это возможно? И какую роль здесь играют настройки?