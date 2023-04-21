Мнение: О последнем шансе для русского мужика… Другого уже не будет?

Все уже посмотрели этот ролик Минобороны с рекламой контрактной военной службы — тот, где в открытую призывают «Будь мужиком! Запишись на контракт!»?

Логически и стилистически он продолжает популярные среди части населения нарративы «не служил — не мужик» или, к примеру, «не сидел — не мужик». Теперь выходит, «не *** — не мужик» (слово вместо звёздочек можно вставить любое из нескольких подходящих к случаю). Но речь не о том, какое из них выбрать.

Как сформулировал кто-то из классиков, сейчас «русский мужик встаёт с карачек: пора ему превращаться в мужчину». По всему получается, что другого шанса стать мужчиной у него уже нет. Но как мы дошли до жизни такой?

Кто русских мужиков поставил на колени?

Социологи провели интервью у двух поколений советских и постсоветских женщин (от 18 до 55 лет) и выявили схожие неприязненные установки к мужчинам. Среди стандартных норм, например, не только представление, что ключевая функция #мужчины в семье — не только добывать #финансы, но и поддерживать «социальный статус» своей женщины. То есть, выполнять её хотелки, чтобы «перед подругами не стыдно было». Уровень хотелок варьируется в зависимости от социальной страты, но целом, как правило, превышает возможности мужского кошелька. Который, усреднённо, лишь на 20-30% толще женского.

Из-за этого #женщины часто сталкиваются с разочарованием, видя несоответствие своим ожиданиям. Но вместо того чтобы приблизить мечталки к реальности, они формируют негативный образ мужчин: «очень слабые», «ничего не могут». Что выливается и в соответствующее отношение к мужчинам вообще и к «своему» в особенности (если только тот не является сыном — но от детей никто и не ждёт материального обеспечения по полной программе). Со временем женское разочарование перерастает в раздражение, неприязнь усиливается, скандалы нарастают — финал понятен. Как только ребёнок или дети достигают возраста относительной самостоятельности — чаще школьного, реже детсадовского, — #мужчина становится «не нужен» окончательно. И благополучно выпинывается прочь из мини-социума, которому при этом остаётся «должен»: 80% разводов инициирует #женщина, она же является моральным и материальным бенефициаром в случае распада своего брака.

Обычно это происходит к 35-40 мужским годам, на что накладывается и спад востребованности мужчин на рынке труда. Пик заработной платы у российских работников приходится на 30–34 года, а в следующих возрастных группах средний зарплатный уровень падает. Так, 30-летние зарабатывают почти на 10% больше, чем 40-летние, и на 20% больше, чем 50-летние. Причём у женщин ситуация сглаживается их более высокой долей в образовании, медицине и на госслужбе, где уровень выплат прямо увязан со стажем и выслугой.

Итак, к «сорокету» среднестатистический российский мужчина получает «двойной удар» — от близких, и от социума. Что выливается в рост алкоголизма, деструктивных и даже суицидальных настроений. В России уровень мужских самоубийств почти в шесть раз выше женских (в среднем в мире — в 3,5-3,8 раза), а в разрезе возрастных групп стабильный прирост начинается с категории 35-39. С этого же возраста растёт и «алкогольно-криминальная» смертность у российского сильного пола.

И вот в этот «больной нерв» мужского эго ударяет #реклама Минобороны. С обещаниями выплат за пару месяцев службы больше, чем за год никчёмной жизни на давно надоевшей работе. С апелляцией к «уважению и почёту». С призывом «Встать с колен» и «Стать мужиком!». Рафинированные столичные жители вкупе с участниками штурмов Верхнего Ларса могут над этим смеяться сколько угодно. Но для целевой аудитории, пожалуй, в точку.

И женщины тоже наконец-то будут довольны?

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