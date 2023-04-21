Скандалы: Ужас в сочинских реках

Краснокнижную лососевую рыбу губят строители и браконьеры

Для большинства россиян Сочи являются настоящей мечтой. Не зря после зимней Олимпиады-2014 цены на элитную недвижимость здесь превзошли московские. Человек, как известно, ищет где лучше, а рыба — где глубже. Вот о рыбаках и рыбке в этих экзотических местах мы сегодня и поговорим. Наш собеседник — эксперт спортивной и любительской рыбной ловли, автор многочисленных статей, который знает все о рыбалке в округе знаменитого курорта.

Увы, мест этих, особенно после Олимпиады-2014, становится все меньше и меньше. Местная общественность особенно обеспокоена судьбой черноморской кумжи, занесенной в Красную книгу РФ, Краснодарского края и в Европейский красный список. Она на грани полного исчезновения.

Геннадий, сколько себя помнит, увлекался рыбной ловлей. Удочку впервые взял в руки в 7 лет, с тех пор любую свободную минуту проводит на берегу. И отмечает, что с каждым годом на юге России браконьеров становится все больше, а вот рыбы, увы, все меньше. Об этом он не раз писал в своих статьях, которых в различных изданиях опубликовано у него более 350. Сегодня тот самый случай, когда он опять не может молчать…

— Строительство объектов зимних Олимпийских игр 2014 года действительно ухудшило состояние стада черноморской морской кумжи?

— Ухудшение местной экологии монотонно и планомерно происходило годами. Потому нельзя сказать, что Олимпиада — главный и единственный виновник нависшей экологической угрозы. Да, она добавила проблем, но основной виновник — человек, его принцип жить одним днем, не задумываясь о том, что оставим после себя.

Все знают, что основные нерестовые реки кумжи — это Мзымта и Шахэ в окрестностях Сочи. Спортивная и любительская рыбалка на них сейчас запрещена, хотя раньше был лов по лицензиям с определенными ограничениями. Однако действующий сегодня запрет не способствует сохранению морской кумжи в этих реках.

Вы видели русло знаменитой реки Мзымта, по которому проложили железную дорогу к олимпийским объектам в Красной Поляне? Можете себе представить, сколько естественных нерестилищ черноморской морской кумжи было уничтожено этим строительством? При этом сохраняется полный запрет на рыбную ловлю в реке, и никакого вам лицензионного лова!

Или ситуация на речке Хоста в городе Сочи. Здесь ведется активное строительство, освоение нетронутых территорий, полное нарушение правил водоохранной зоны… Реки, большие и малые, протекающие в городской черте, куда проложены автомобильные дороги, не просто страдают. Они отданы на растерзание бизнесменов.

Для них чистота рек, состояние рыбных запасов не на первом, не на втором и даже не на третьем месте! Они относятся к водоохранной зоне как к неким атрибутам интерьера вокруг объекта. Который возводится, растет не по дням, а по часам. Их волнует только то, чтобы этот самый объект не пострадал в результате резкого подъема воды после ливней.

— Что прямо сейчас происходит в руслах сочинских рек?

— Посмотрите на реки Кудепста, Сочи, Хоста, Дагомыс, например. Все они являются нерестовыми для кумжи. А теперь обратите внимание, сколько объектов построено по их берегам. Это автомойки, строительные базы, кафе, бани, шашлычные и жилые дома, стены которых порой в одном метре от берега реки. Как видите, это не просто бетонные ограждения, не дающие затапливать город в периоды наводнений.

Вы думаете, куда уходит техническая вода и канализация с этих новостроек? Или полагаете, что все эти объекты не используют воду с рек для своих внутренних потребностей?

Один мой товарищ, заядлый рыбак, посоветовал мне посмотреть, что происходит сейчас в русле реки Мзымта в городской черте Адлера. Ужас! Тракторы, бульдозеры, работающие прямо в русле рек! Черпают грунт прямо из-под воды!

Видимо, людям мало того ущерба, который они нанесли реке олимпийским строительством. Они просто решили ее добить и уничтожить окончательно!

— Как складываются отношения рыбаков-любителей с местными органами власти?

— Как я уже сказал, местные чиновники и законодатели добились полного запрета на вылов рыбы. Чтобы у них не было «головной боли» от рыбаков-любителей.

— В сочинских реках обитает много разных рыб: форель, подуст, голавль… А вот черноморская морская кумжа упоминается гораздо реже. Расскажите о ней поподробнее.

— Это дикая лососевая рыба, она почти вымерла, не зря же ее занесли в Красную книгу. В Москве, в магазинах, торгующих рыбой, ее точно не купить. Из диких лососей там обычно присутствуют дальневосточные, такие как горбуша, кета, чавыча. Вся продаваемая семга — это рыба, искусственно разведенная и выращенная в садках. Если ничего не изменить, то черноморская морская кумжа как вид вообще исчезнет.

— Ну и как спасти кумжу? Что предлагают сами сочинские рыбаки-любители?

— Можно было, например, разрешить на реках Мзымта и Шахэ ловлю спиннингом и нахлыстом с использованием на приманке одинарного крючка. Установить правило: при поимке кумжи рыбак обязан ее отпустить на волю. По остальной рыбе ввести строго лимитированный вылов, в приоритете принцип «поймал — отпустил». При нарушении правил — большие штрафы и запрет на длительный срок на продажу таких лицензий.

Это был бы цивилизованный подход к сохранению рыбных запасов наших рек. Рыбаки с лицензиями сами бы оповещали рыбинспекцию о присутствии на водоемах браконьеров. Да и те в присутствии цивилизованных рыбаков не осуществляли бы свой разбойничий промысел.

Ведь что получается сегодня? Рыбаков-любителей на реках Мзымта и Шахэ нет. Действуют запреты, на которые браконьерам наплевать. Они знают все места, где нога рыбинспекции не ступала. Ставят там сети, за добычей ныряют ночью с фонариками и подводными ружьями в глубокие ямы, где отстаивается кумжа.

Верховья рек постоянно посещают электроудочники, которые выбивают там форель и молодь кумжи. Заезжают как можно выше в горы на «уазиках». Набивают полные рюкзаки рыбы и сдают добытую таким образом форель и другую рыбу в кафе и рестораны.

Вот где большая проблема для этих рек! С такими преступниками нет эффективной системы борьбы у сочинских рыбинспекторов, правоохранителей и работников нацпарков. Еще не вымерли такие «моральные уроды» (по-другому их не назовешь!), которые добывают рыбу с помощью хлорки и других химикатов. На них тоже нет никакой управы.

Или добыча кумжи острогой во время нереста, «на терке», как говорят местные рыбаки. Существуют целые группы таких нелюдей, которые хорошо знают нерестовые точки в верховьях рек и из года в год делают свое грязное дело.

В России до сих пор не существует закона, предусматривающего сурового наказания, скажем, за электролов — в виде крупных штрафов и длительных сроков заключения. Хотя такую, с позволения сказать, «рыбалку» следует квалифицировать как особое тяжкое преступление, оно ведет к тотальному уничтожению природы как среды обитания человека.

— Объясните для непосвященных, что представляет собой электроудочка?

— Это разновидность электролова. Рыба гибнет в результате электрического разряда. Раньше аккумуляторы для такого «промысла» были тяжелые и громоздкие, но сейчас они портативные, что заметно упростило задачу браконьерам. Они дают разряд, рыба всплывает кверху брюхом, и ее сносит течением вниз. А там ее ждут «рыбаки» с сетью, куда собирают «урожай». Гибнет вся рыба, в том числе и мальки.

Например, в Белоруссии только за одно хранение электроудочки следует административное наказание, а за применение — уже уголовное. Срок заключения зависит от размера вылова. У нас за него небольшой административный штраф.

— Вы говорили о неких подводных охотниках, этих ихтиандрах, которые добывают не жемчуг, а морскую кумжу, зашедшую на нерест. С ними какая-то борьба ведется?

— Да никакой, они на этот счет тоже не заморачиваются, им, как вы понимаете, не нужны никакие лицензии. Для них еще лучше, что поблизости нет рыбаков и лишних глаз на реке! Дело дошло до того, что эти «подводные охотники» выкладывают результаты своего подлого промысла в соцсети и хвастаются друг перед другом. Наверное, такое самообличение тоже должно вызывать интерес у правоохранительных органов.

Вот сочинские рыбаки задаются вопросом: с одной стороны, рыба полным ходом уничтожается строительством и браконьерами. А с другой стороны, запрещают вылов рыбакам-любителям! Это цивилизованный подход?

Как можно объяснить полный запрет на любительскую ловлю в реке Мзымта и при этом закрывать глаза, давать разрешения на различные работы в русле тяжелой техники и строительство в водоохранной зоне? Строительство сокращает рыбное поголовье в разы! А рыбаки со своими удочками выловят максимум 10%!..

Но рыбакам полный запрет, а строителям и коммерсантам — зеленая улица. Неужели чиновникам, принимающим такие документы и решения, все равно, что увидят в будущем их дети и внуки?

— Между тем в стране действует большая программа по развитию аквакультуры, искусственному разведению рыб…

— Да, у нас она тоже выполняется. В какой-то степени это поддерживает стадо черноморской морской кумжи. Молодь выращивается и выпускается в море и реки. Однако она намного слабее и хуже выживает, редко достигает половозрелых размеров. Кроме того, как только эта молодь попадает в море, она активно вылавливается местными спиннингистами. За это тоже не предусмотрено специальных штрафов, и никто процесс не контролирует.

Есть и другие проблемы, связанные с аквакультурой. Так, садки, где выращивается радужная форель, постоянно рвутся, десятки тонн рыбы сбегают на волю и заходят во все близлежащие реки. Это тоже вредит кумже. Нередко промысловики таскают свои тралы в море прямо у устьев рек. Кто-то стал давать разрешения на установку ставных сетей перпендикулярно берегу. В них неминуемо попадает морская кумжа, идущая в реки вдоль берега.

— Какие-то варианты по сохранению местных рек и их обитателей вообще существуют?

— У меня нет готовых рецептов, но их непременно нужно искать и находить. Возможно, на реках Мзымта и Шахэ стоит организовать коммерческие рыболовные базы, как это сделали, например, на Кольском полуострове. Чтобы кто-то был материально заинтересован в том, чтобы рыбы становилось больше.

Но для начала власти должны провести встречи с теми же рыбаками-любителями, общественностью и выслушать их предложения. Иначе нам нечего будет сказать потомкам — тем, кто будет жить здесь после нас.

Комментарий администрации г. Сочи по состоянию отрасли рыболовства и рыбоводства на территории города:

«На территории Сочи расположено более 130 водных объектов: рек, ручьев и водотоков. Из 64 крупных рек 29 в той или иной степени создают угрозу затоплений. Меры, принимаемые в городе для предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных разливом рек, обязательно проходят согласование с минприроды Краснодарского края. Федеральное законодательство дает возможность в установленные периоды, не совпадающие с нерестом рыб, проводить расчистку излишков донного грунта на потенциально опасных участках рек.

Очистные сооружения МУП г. Сочи «Водоканал» проходят строгий контроль своей работы со стороны Роспотребнадзора и Росприроднадзора. На предприятии исключены сбросы неочищенных стоков в водные объекты или на рельеф. Сотрудники предприятия вместе со специалистами районных администраций регулярно проводят рейды в населенных пунктах вдоль береговой линии для пресечения возможных сбросов хозяйственно-бытовых вод хозяевами домовладений. Чистоту воды регулярно проверяют путем сбора анализов на так называемых контрольных точках.

В Сочи отрасль рыбоводства представлена 4 организациями, отрасль рыболовства — 20 организациями. Они, согласно разрешительным документам, ведут вылов хамсы, барабули, камбалы-калкан, ставриды. «Племенной форелеводческий завод «Адлер» — одно из крупнейших предприятий данной отрасли в России. Предприятие было основано еще в 1964 году в целях воспроизводства и исследования форели. Хозяйство располагает коллекцией наиболее распространенных пород. Кроме того, выращены две собственные породы радужной форели — «Адлер» и «Адлерская янтарная». С 1998 года здесь выращивают кумжу — черноморского лосося, эндемика Черного моря. В течение последних лет завод ежегодно выпускает в реки Сочи до 400 тысяч подросших мальков кумжи. Результаты систематических биологических исследований крупных сочинских рек, в которые осуществляется выпуск рыб, свидетельствуют о чистоте пресной воды и ее пригодности для успешного восстановления популяции черноморского лосося».

Владимир Чуприн

Оригинал материала: “Московский комсомолец”