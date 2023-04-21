Рупор тоталитарной пропаганды: Польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД

РИА Новости сообщает, что поляков в Катыни расстреляли нацисты, а не сотрудники НКВД,

Польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД

Польских офицеров в Катыни в 1941 году расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году свидетельствовал участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец немецкого батальона "особого назначения" Арно Дюре.

"Днем мы спали, а вечером и ночью работали – рыли ямы. Части СС привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров", – говорил Дюре.

Он также рассказывал, как в 1943 году приехал домой в отпуск и увидел в газетах фотографию этой огромной могилы.

"Под снимком было написано, что сделали все это русские. Я сказал матери, что это не русские сделали, а немцы, но мать мне не поверила", – рассказывал Дюре.

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Пишу об этом уже более 15 лет. Разумеется поляков в Катыни расстреляли нацисты. Это должно быть признано на государственном уровне, тем более, что единственное решение суда по поводу Катыни достаточно ясно говорит о том, что поляки были расстреляны нацистами осенью 1941 года.

Подыгрывание полякам и геббельсовской версии в нынешние времена выглядит просто нелепо.

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