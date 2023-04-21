Госдума поддержала в первом чтении закон о запрете чат-ботов на основе нейросетей

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О мерах по защите национальной и общественной безопасности в технологической сфере», который предусматривает запрет на использование и разработку чат-ботов на основе нейронных сетей. Документ также вводит ответственность за предоставление посреднических услуг по доступу к таким ботам и «создание их положительного образа».

Документ был внесён депутатами от КПРФ и ЛДПР. Один из его авторов объяснил, что заранее заказал опрос избирателей и выяснил их мнение.

«У меня помощник, он этот… Юрист. Вот он составлял там эти формулировки, про безопасность, национальное общество и всё такое. Но если по-простому говорить, то дрянь эта западная не нужна. Защищаться от неё надо, спасаться. Это мне избиратели так сказали. Я с ними согласен», – пояснил он.

В свою очередь глава фракции КПРФ заявил, что по этому вопросу «не может быть двух мнений», поскольку нейросети в целом противоречат православным и христианским ценностям. Человек, напомнил он, не может брать на себя полномочия Создателя, а лишь должен следовать его воле.

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