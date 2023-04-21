Рыбы, эта неделя хороша для любви: любовный гороскоп на конец апреля

Последняя неделя апреля несет сразу два астрологических события: секстиль Солнца и Сатурна, который состоится 25 апреля, а также продолжение ретроградного (обратного) движения Меркурия. Подобные аспекты сулят уникальные возможности для улучшения взаимоотношений со второй половинкой, а также обещают взаимные симпатии для тех людей, которые пока находятся в поиске партнера. Более подробный прогноз на период с 24 по 30 апреля читайте в нашем еженедельном любовном гороскопе.

Овен

Четвертая неделя апреля обещает стать одной из самых благоприятных для Овна. Крайне маловероятно, что вы будете одиноки в это время – период обещает быть наполнен романтикой и флиртом, а также положить начало серьезным отношениям. Последний уик-энд месяца идеально подойдет для романтического путешествия.

Семейных Овнов также ожидает стабилизация отношений со второй половинкой. Отныне обстановка в доме станет более уютной и комфортной – большинство скандалов останутся в прошлом, а у вас появится желание порадовать любимого человека. В то же время есть опасность вызвать ревность со стороны партнера, поэтому избегайте общения с представителями противоположного пола.

Телец

Новая неделя подарит одинокому Тельцу множество возможностей для построения романтических отношений, а также сулит приятное времяпрепровождение в компании с новым знакомым, который будет в вас тайно влюблен. Единственный минус этого времени заключается в том, что могут дать о себе знать бывшие партнеры, и общение с ними не доставит вам удовольствия.

Тем представителям знака, что уже успели обзавестись семьей, стоит сосредоточиться не на любовных отношениях, а накоплении материальных ресурсов. Создайте финансовую подушку безопасности – если у вас не будет лишних средств, то в случае проблем вы рискуете поссориться с партнером.

Близнецы

Холостым Близнецам стоит знать, что новая неделя окажется удачной не только для романтики и флирта, но и построения серьезных отношений. А вот от заключения фиктивного брака в ближайшие дни лучше воздержаться – союз окажется крайне неудачным для обеих сторон.

Семейным Близнецам захочется выдвинуть претензии партнеру. Вполне вероятно, что вы даже выдумаете причину, которая будет звучать весьма правдоподобно. Однако стоит воздержаться от подобного поступка, ведь он может запросто привести к расставанию с близким человеком.

Рак

В личной сфере одинокого Рака ожидают новые возможности, которые помогут исправить ошибки прошлого, а также сконцентрироваться на важных событиях настоящего. Главное – не допускайте развития параллельных отношений с двумя людьми, иначе вы рискуете снова все потерять.

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В семейных отношениях Рака ожидают приятные перемены – ваша связь с партнером начнет укрепляться, благодаря чему можно ожидать благих вестей в других сферах жизни. Любые ваши действия будут иметь долгосрочный эффект, поэтому старайтесь внимательно их продумывать.

Лев

Для Льва новая неделя окажется также достаточно благоприятной в личном плане. Наконец вами заинтересуется кто-то из коллег или новых знакомых. Если вы хотите приятно провести время, то пойдите навстречу этой личности, но не раскрывайте свою душу на первом же свидании – это отпугнет потенциального партнера.

В существующих отношениях Лев также ощутит стабильность. Астрологи советуют уделять больше времени творчеству – это позволит не только отдохнуть, но и показать себя с хорошей стороны второй половинке. Кроме того, данный период отлично подходит для того, чтобы уладить вопросы, связанные с детьми.

Дева

Текущие тенденции обеспечат одинокой Деве новые романтические возможности и даже подарят шанс для создания крепких отношений. Однако если у вас уже есть несколько поклонников, то ничего хорошего ожидать не стоит. Постарайтесь поскорее определиться, с кем из людей вы хотите быть вместе.

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Семейным представителям знака стоит приготовиться к тому, что события минувших дней будут активно докучать вам на этой неделе. Из-за этого Дева даже может поссориться со своим партнером, если не проявит сдержанность.

Весы

Текущее положение планет обещает оказать благоприятное влияние на личную жизнь одиноких Весов. Если вы давно мечтали о начале серьезных отношений, то просто присмотритесь к людям, находящимся в вашем ближайшем круге общения.

Семейным Весам предстоит сосредоточиться на улаживании вопросов, связанных с родственниками. В ваши материальные дела может начать вмешиваться сторонняя личность – не позволяйте ей этого делать, если не хотите спровоцировать скандал со второй половинкой.

Скорпион

Одинокому Скорпиону на этой неделе стоит определиться с тем, кто ему действительно нравится. В противном случае вы рискуете потерять интерес в глазах ухажеров, если они узнают о существовании друг друга.

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А вот семейный Скорпион может неожиданно для себя увлечься кем-то, помимо своей второй половинки. Если дело дойдет до флирта, то вы рискуете вызвать ревность любимого человека, а то и вовсе посеять зерно раздора в ваши взаимоотношения. Проблем не возникнет, если вы научитесь контролировать свои любовные порывы.

Стрелец

Стрельцам посчастливится найти взаимопонимание с друзьями и коллегами на этой неделе, тем самым обретя неплохую репутацию в глазах возможного партнера. Кроме того, период с 24 по 30 апреля окажется одним из самых благоприятных в году, чтобы признаться в любви понравившемуся человеку.

В отношениях с партнером Стрельцам стоит избегать вмешательства третьих лиц. Можете не сомневаться, что родители или друзья будут желать вам лишь лучшего, однако их советы вам точно не подойдут. Случайные приятели так и вовсе могут внести разлад в ваши взаимоотношения с партнером, даже если будут просто находиться рядом.

Козерог

Для Козерога ситуация с личными отношениями продолжит меняться в лучшую сторону. Вам все еще не удастся полностью покорить сердце любимого человека, однако он точно вами заинтересуется, что уже довольно неплохой результат.

Семейным Козерогам стоит уделять больше внимания второй половинке и детям. Есть вероятность, что близкий человек совершит страшную ошибку, которую вам придется исправлять всем вместе. Также данный период подходит для того, чтобы поработать над собой.

Водолей

На этой неделе одинокому Водолею предстоит пережить сразу несколько новых знакомств, однако ни одно из них не приведет к началу романа. Кроме того, некоторые люди так и вовсе захотят воспользоваться вашей наивностью – проявляйте бдительность и не доверяйте всем подряд!

Зато в семейных отношениях Водолея ожидает множество позитивных событий. Во-первых, отношения с партнером обретут второе дыхание, а значит, ваша связь укрепится. Во-вторых, стоит ожидать хороших новостей тем людям, кто давно мечтал завести ребенка.

Рыбы

Для Рыб новая неделя также окажется благоприятной в плане любви. Наконец, вы сможете найти гармонию и взаимопонимание с человеком, который вам нравится, а значит больше ничто не помешает вам признаться в своей симпатии. Единственное – избегайте советов друзей о том, как правильно строить любовные отношения.

Семейные Рыбы рискуют столкнуться с событиями прошлого, которые омрачат вашу жизнь. Вероятно, вы узнаете о партнере горькую правду, которую не сразу сможете принять. Для решения вопросов, связанных с детьми, лучше всего подходит вторник – секстиль Солнца и Сатурна подарит вам энергию.