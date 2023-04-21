 

“Без возраста и преград”: история любви двух лошадей растрогала до слез

21.04.2023, 17:05, Новости дня
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Канал The Dodo показывает пользователям YouTube трогательные истории спасения попавших в беду животных. Но и не только их: рассказывают администраторы и о том, какая судьба складывается у некоторых из героев их предыдущих видео.

В последнем ролике перед камерой предстала история любви двух лошадей, которая растрогала до слез подписчиков канала. Пожилому жеребцу по кличке Большой Джон попалась на глаза престарелая кобыла Стардаст. Конь, ранее нелюдимый и необщительный, сразу ожил и продемонстрировал новой знакомой свой интерес, увидев который сотрудники приюта решили провести небольшой эксперимент.

Вначале, как рассказывается в видео, они разместили лошадей в соседних вольерах, чтобы дать им привыкнуть друг к другу и подружиться. Затем же их переселили на одну площадь и эти красавцы сблизились настолько, что даже стали щипать травку из одного пучка сена, что выглядело так, будто они сейчас поцелуются.

Сегодня, как сообщил закадровый голос, лошади стали настолько близки, что целыми днями гуляют и скачут вместе по полям, а в моменты отдыха Большой Джон кладет голову на спину своей любимой Стардаст.

“Как прекрасны их отношения. Бьюсь об заклад, их любовь продлевает жизнь им обоим”, “Замечательно найти кого-то особенного. Особенно в “золотые годы”, “Любовь с первого взгляда”, “Любовь – чувство без возраста и преград”, – написали под видео растроганные комментаторы достав платочки.


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