 

На Бузову подали в суд, Асмус осадила Собчак: смотрите новый выпуск “На Днях”

21.04.2023, 17:05, Новости дня
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В новом выпуске “На Днях” обсуждаем самые интересные новости шоу-бизнеса за неделю: на Ольгу Бузову подали в суд, Киркоров отреагировал на шутку иноагента Максима Галкина про колготки, Николай Басков прилюдно поцеловал Любовь Успенскую в губы, а Кристина Асмус осадила Ксению Собчак, которая ею восхитилась. А еще мы поговорим о западных киноделах, которые решили перезапустить “Гарри Поттера” и выпустить возмутительную документалку про Клеопатру.


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