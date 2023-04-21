 

Конституционный суд обязал россиян делать добрые дела бесплатно

21.04.2023, 16:53, Разное
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Конституционный суд России отменил решение Ростовского облсуда о взыскании с пожилой жительницы города Шахты 100 тысяч рублей в пользу мужчины, который в течение полугода помогал ей переходить через дорогу.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции выяснилось, что 72-летняя женщина 1 марта 2021 года попросила своего соседа помочь перейти дорогу. Как утверждает истец, впоследствии он не менее 96 раз оказывал содействие пенсионерке при пересечении проезжей части.

– В конце февраля у нас на районе открылся очень дешевый магазин, чтобы в него попасть нужно перейти оживлённую дорогу. Светофора там нет, только нерегулируемый пешеходный переход. Нерадивые автомобилисты игнорируют требования ПДД, и только если переходит крупный мужчина, всё-таки останавливаются, – рассказал в суде мужчина.

В сентябре 2021 года молодой человек предложил пенсионерке выплатить ему «законное вознаграждение за оказанные услуги» в размере 200 тысяч рублей. Женщина категорически отказалась, тогда мужчина обратился с иском в суд, который признал его требования обоснованными.

– В течение шесть месяцев истец регулярно оказывал ответчице услуги по сопровождению и не менее 20 раз помог ей донести покупки из магазина. Таким образом, он имеет право получить денежную компенсацию в размере 100 тысяч рублей, – говорилось в решении Ростовского городского суда, которое было вынесено 12 декабря 2021 года.

Пенсионерка обжаловала вердикт сначала в Ростовском областном, а потом в Конституционном суде. В итоге высший судебный орган России поставил в деле точку.

– В данном случае речь идёт не об оказании услуг, а о добром деле – помощи пожилому человеку. Россия – это социальное государство и граждане обязаны делать добрые дела бесплатно, – сообщил пресс-секретарь Конституционного суда журналистам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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