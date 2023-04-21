Скандалы: Часы, охота, проститутки

Экс-президенту IBU Бессебергу предъявлены обвинения в коррупции

Бывшему руководителю международного биатлона Андерсу Бессебергу предъявлены обвинения в коррупции в особо крупных размерах: принимал дорогие часы в подарок, ездил на охоту «за бесплатно», проститутки – тоже были. Еще, утверждает следствие, работал на российских спортсменов: закрывал глаза на допинг. До десяти лет лишения свободы грозит Бессебергу.

«Я его породил, он меня и убьет». Так или примерно так может сегодня рассуждать бывший президент IBU Андерс Бессеберг, который возглавил организацию в момент создания – 1993 году. Последние пять лет функционер (как и генеральный секретарь IBU Николь Реш) находился под следствием, которое проводила австрийская и норвежская полиция. Теперь же структура при генеральном прокуроре Норвегии, которая занимается расследованием экономических и экологических преступлений, предъявила Бессебергу обвинения в коррупции в особо крупных размерах.

Следствие утверждает, что виноват экс-президент был с 2009-го по 2018 год. И «существуют доказательства того, что обвиняемый регулярно получал взятки на протяжении десяти лет». Возможное наказание – тоже до десяти лет. Причем взятки названы конкретно: дорогие часы, проститутки, выезды на охоту бесплатно.

…Почему-то на этой мысли заклинило: а сколько у меня скопилось дома часов за последний десяток лет? Тех, что были подарены по случаю, без случая и вообще, черт его знает, откуда взялись. Лень было искать, но точно одно – их много. Точно и другое – они не стоят, как те наручные, что были найдены при обыске в доме бывшего президента IBU Бессеберга. У него их нашли 13 штук, 9 – топовых брендов, 4 – выпущены по случаю проведения турниров. А, да – во время чемпионата мира в Ханты-Мансийске-2011 норвежец получил часики за 20 тысяч евро.

Вообще это дело Бессеберга крутится с каким-то бесконечным повтором. Прокрутили, забыли, опять напомнили. Нашли все часы у бывшего президента IBU уже давно. И обвиняли в коррупции давно. Само собой, вначале не обошлось без Григория Родченкова, бывшего же главы московской антидопинговой лаборатории, ставшего тем информатором WADA, о котором в организации могли только мечтать. Рассказал информатор и про взятки Бессебергу и Реш за лояльность к России.

Часы – ладно. Но следствие считает, что Бессеберг использовал полный набор чужого гостеприимства. В используемых следствием показаниях Родченкова, например, есть упоминание какого-то разговора в 2013 году между Александром Кравцовым (бывший директор ЦСП и СБР, ныне уже два года находится в СИЗО по обвинению в нецелевой растрате средств) и Александром Тихоновым. Мол, обсуждали они данную Бессебергу взятку, пытаясь понять, сколько вместилось в чемодан: 300 или 400 тысяч долларов?

Чемодан я дома искать уже не стала. В подобных делах для нас многое звучит, конечно, как анекдот. Но для следствия – как доказательство и повод копать дальше. Накопали: например, ездил руководитель в дорогие охотничьи поездки. Не платил, конечно, за него платили: за оружие, проживание и пошлины за трофеи.

Бессеберг это и не отрицал: приглашения в Хантах были, и не раз, как и в Тюмени. Николь Реш уточнила, что трофеи привозили прямо в офис IBU. А добрые коллеги тут же поднапряглись и вспомнили: как-то позвали босса на охоту в Канаде, сказали, что расходы – за его счет, тут же его охотничий инстинкт и пропал.

Проститутки – тоже были. И это президент в опале не отрицал. Заявлял, что за девушками «самостоятельно на улицу не ходил». Признавал, что пользовался их услугами, не платил, предполагал, что какие-то российские чиновники так его баловали. Еще говорил, что переводчицам, которых информаторы считают наделенными и другими полномочиями, интим не предлагал. Хотя подозрения на их счет были. Еще вспоминал некую танцовщицу, любящую биатлон, с которой у Бессеберга была связь в России.

Но это все – лирика, хотя и из мира уголовных наказаний, а есть обвинение для спортивного руководителя столь высочайшего уровня и авторитета и серьезнее: в период с 2012-го по 2017 год за взятки на сумму 300 тысяч долларов (видимо, в чемодане) были скрыты нарушения допингового характера. И 35 тысяч были незаконно выплачены как призовые спортсменам, которые вообще не должны были бежать и стрелять, если бы на их сомнительные тесты не были закрыты глаза.

Еще в 2021 году независимая комиссия IBU под руководством Джонатана Тэйлора из WADA в своем расследовании утверждала, что Бессеберг «последовательно продвигал и защищал российские интересы практически всеми своими действиями». При этом комиссия не нашла доказательств того, что Международный союз биатлонистов скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов. Но при этом отчет IBU хлестал словами: после «исчерпывающего расследования» комиссия пришла к выводу, что и у господина Андерса Бессеберга, и у госпожи Николь Реш «есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга».

До кучи у Бессеберга обнаружили «очевидные пробелы в объяснениях личных финансов», еще – не так, как следует, он реагировал на доклады Макларена и Паунда о допинге в спорте России, да и позволил провести финал Кубка мира в Тюмени. И вообще комиссия Тэйлора сделала вывод, что российские биатлонисты систематически употребляли допинг в 2008-2015 годах, «доказательств более чем достаточно».

Норвежцы, нынче предъявившие обвинение Бессебергу, ссылаются на совместное расследование с Австрией, Канадой, Чехией и Лихтенштейна. Сам Бессеберг продолжает упорствовать: обвинения в коррупции отрицает, как утверждает его адвокат, расскажет все лишь в суде, тратить слова заранее не будет.

Адвокат заявляет, что дело было и остается «огромным бременем» для клиента и его семьи: он жил с «очень серьезными обвинениями против него в течение пяти лет». Говорит, что Бессеберг никогда не брал взяток и не пытался повлиять на антидопинговую систему IBU в интересах кого бы то ни было. И рад, что «не найдено оснований для продолжения обвинений» в том, что чиновник получал большие суммы денег наличными «в связи с этим». Андерсу Бессебергу уже 77 лет, из них 25 он возглавлял IBU.

Ирина Степанцева

Оригинал материала: “Московский комсомолец”