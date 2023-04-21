Исследователи открыли секрет, как остановить поседение волос

Новое исследование может помочь ответить на вопрос о том, как остановить поседение волос. Новое исследование раскрывает научную подоплеку очевидных признаков старения.

Исследователи обнаружили, что некоторые стволовые клетки способны перемещаться между зонами роста волосяных фолликулов. По мере того как волосы стареют, выпадают, а затем снова отрастают, все больше стволовых клеток застревают в участке, называемом “выпуклостью”. Об этом рассказывает семейный врач Татьяна Захарова. Волоски не могут вернуться в исходное положение, где они могут регенерироваться в пигмент-продуцирующие клетки под действием белков. В таком положении волосы теряют свой естественный цвет и становятся серебристыми.

Исследование было посвящено клеткам стволовых клеток меланоцитов (MsC), которые также встречаются в коже человека. Цвет волос определяется способностью пулов МСК, которые не функционируют и постоянно размножаются внутри волосяных фолликулов, получать сигналы, необходимые им для производства пигментов, придающих цвет вашим волосам.

Хорошей новостью является то, что исследования показывают, что МакКЦ могут быть пластичными, или адаптируемыми. Это означает, что они перемещаются вперед и назад между отделениями в волосяном фолликуле во время нормального роста волос. Проблемы возникают, когда МакСК перестают двигаться и застревают внутри отсека стволовых клеток, называемого “выпуклостью волосяного фолликула”. МакСК застревают в луковице волосяного фолликула, как только попадают в ловушку. Они не сохраняют свой первоначальный цвет.

Исследователи объяснили, что МакСК более адаптивны, чем другие самовосстанавливающиеся стволовые клетки, как те, что находятся в волосяном фолликуле, которые со временем двигаются только в одну сторону.