Брюки с «диким» рисунком, платье-блейзер и кимоно бохо-шик: идеи праздничных нарядов для любого типа девушек

Любой девушке на праздник хочется выглядеть красивой. Поэтому подготовка к торжеству зачастую становится делом сложным. Ведь нужно подобрать себе эффектную прическу, стильный макияж, аксессуары и конечно, красивую одежду. Ниже предлагаем вашему вниманию варианты нарядов, которые отлично подойдут для праздника.

Атласный комплект

Атласные комплекты — это стильный и универсальный вариант для любого праздника. Такая одежда неплохо подходит как для торжества, так и для повседневной носки.

Оригинальная идея: корсетный пояс

Разнообразить праздничную одежду поможет корсетный пояс. Его можно носить с прямыми джинсами или брюками карго. Также очень стильно пояс будет смотреться с длинной белой рубашкой или темным топом.

Брючный комплект

Тем, кто хочет надеть на праздник что-то дерзкое, отлично подойдут широкие брюки в комплекте с коротким топом и пиджаком. Этот образ идеально подойдет для вечера и улучшит настроение.

Блейзеры

Тем, кто любит блейзеры, очень повезло. Такая одежда в 2023 г. в большой моде. Блейзеры, в том числе и оверсайз, можно надевать даже на праздники.

Женственный образ

Безусловно, в этом году в моде и легкие платья. Такой праздничный наряд подойдет для девушки со внешностью любого типа.

Джинсы для практичной девушки

Тем, кто не любит суеты, на праздник стоит подобрать себе практичный наряд. Это могут быть, к примеру, джинсы и модная рубашка, дополненные броской обувью.

Платье-блейзер

Яркое платье-блейзер – еще один превосходный вариант для торжества. Также можно просто дополнить блейзером обычное платье.

Монохромные наряды

Очень модными в 2023 г. считаются монохромные комплекты, собранные из вещей одного цвета, но разных оттенков. Цвет в данном случае рекомендуется выбирать в соответствии с оттенком своей кожи.

Комбинезоны

Любительницам оригинальной одежды, стоит выбрать для праздника, к примеру, красивый комбинезон. Лучше, если такая одежда будет сшита из яркой ткани.

Сочные цвета

Сочные цвета вообще в большой моде в этом году. На праздник можно, к примеру, выбрать алую шелковую блузку.

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Укороченные жилеты

Очень красиво на торжестве будет смотреться и брючный комплект с укороченным жилетом. Такая одежда всегда выглядит модно и шикарно.

Брюки карго

Чтобы создать стильный и дерзкий образ, для праздника можно выбрать брюки карго. Наиболее модным вариантом такой одежды в 2023 г. считаются мешковатые брюки с большими карманами.

Джинсовый комплект

Можно надеть на торжество в 2023 г. и джинсовый комплект. Стилисты рекомендуют выбирать верх и низ в таком комплекте из денима разных цветов.

Яркий льняной комплект

В 2023 г. в моду вошла одежда из натуральной ткани. Для праздника, к примеру, отлично подойдет яркий льняной комплект.

Джинсовые юбки и юбки макси

Джинсовая юбка — еще один вариант модной в этом сезоне одежды, хорошо подходящий для праздника. Конечно же, на торжестве отлично будет смотреться и юбка макси.

Лиловая одежда и атлас

Для торжества в этом году можно выбрать атласное женственное платье.

Также для праздника считаются подходящими вещи лилового цвета. Этот цвет в одежде в этом году считается самым модным.

Кимоно бохо-шик и необычные брюки

Кимоно-бохо – одежда, которая выглядит, безусловно, элегантно и очень по-праздничному. Также сделать свой образ более торжественным на праздник можно, надев необычные брюки с “диким” рисунком.