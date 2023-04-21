Идеальный опил и нанесение цвета под кутикулу: “русский маникюр”, который и не снился европейским женщинам

Сегодня «русский маникюр» бьет все рейтинги популярности. Это заслуженно, поскольку речь идет о высочайшем качестве работы и идеальном внешнем виде ногтей. О том, что подразумевается под этой техникой и какие требования к себе и мастеру стоит предъявлять, пойдет речь в данной статье.

Концепция

Речь идет об идеальном аппаратном маникюре, где кожа вокруг ногтей максимально чистая и ровная, без остатков птеригия в пазухах, а также с гладкой отполированной ногтевой пластиной. Внешне ноготки выглядят просто потрясающе, аккуратно и чисто, красиво и привлекательно. Если сравнивать “русский маникюр” с другими техниками, которые используются за границей, такое качество станет лучшим, и с этим согласны многие.

Остановимся более подробно на том, что подразумевается под техникой «русский маникюр».

Идеальный опил

Все ногти идеально подведены под определенную форму, также выдерживается концепция длины. Соблюдены все пропорции, величина ногтей является приблизительно одинаковой (максимально подгоняется под стандарт каждого пальца). То есть ногти на больших пальцах одинаковы по размеру, они чуть больше остальных. Указательный и безымянный аналогичны по длине и форме, средний ноготь чуть длиннее, мизинец короче. Форма (круглая, острая, квадратная и пр.) строго выдержана на всех десяти ногтях.

Зачищенные пазухи ногтя

Поверхность кожи вокруг ногтей должна быть идеально зачищенной, без следов кутикул, валики по бокам – отполированными и не сухими. Недопустимы даже намеки на заусенцы, отсутствуют ранки и порезы, мельчайшие трещинки. Такой внешний вид сложно поддерживать длительное время, поскольку через несколько дней могут появиться заусенцы. Однако именно в этом заключается концепция русского маникюра, который можно назвать безукоризненным и выглядящим так, словно он был только что сделан.

Ровная ногтевая пластина

Ноготь шлифуется и выравнивается, за счет чего его поверхность становится идеально ровной (имеется в виду ровной в концепции естественной формы, обычно она чуть-чуть изогнута). Если конкретнее, на ней нет впадин или бугорков, присутствует идеальный блик.

Нанесение лака под кутикулу

Ногтевая пластина покрывается полностью, лак наносится под кутикулу. Это является особенностью “русского маникюра” и позволяет ему выглядеть максимально аккуратным и привлекательным.

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Чтобы добиться вышеописанного качества, необходимо следовать правилам и рекомендациям, описанным ниже.

Выберите квалифицированного мастера

Сделать такой маникюр сможет далеко не каждый мастер. Это должен быть профессионал с большой буквы, поскольку выполняется очень тонкая и кропотливая работа. Очень сложно обеспечить идеальное качество и при этом не поранить клиента (малейшая ранка станет не только болезненной, но и способной испортить маникюр). Поэтому, если вы нашли мастера, который может справиться с этой задачей, оставайтесь ему верны.

Делайте вовремя коррекцию

Не стоит перенашивать покрытие, поскольку отросшие ногти на покрытых лаком кончиках смотрятся не очень привлекательно. Даже если лак опустился на небольшое расстояние, концепция “русского маникюра” пропадает, ногти выглядят не настолько аккуратными, как бы хотелось.

Не выполняйте работу за мастера

Некоторые дамы ошибочно полагают, что могут отодвинуть сроки коррекции, и приступают к маникюру сами. Они обрабатывают кожу вокруг ногтей, удаляя заусенцы и кутикулы не приспособленными к тонкой работе инструментами. В итоге они повреждают кожу, на ней остаются ранки, и мастеру приходится делать процедуру, которая становится болезненной и не может быть качественной на сто процентов.

Не надо самостоятельно снимать лак, чтобы облегчить работу мастеру. Договоритесь о сроках проведения коррекции и старайтесь не нарушать договоренностей. Доверьте мастеру, и ваши ноготки всегда будут в порядке.