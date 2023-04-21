Скандалы: Конспиролог, наркоман, антиваксер

Что известно о кандидате в президенты США из семьи Кеннеди

Конор Кеннеди — внучатый племянник 35-го американского президента Джона Кеннеди — принимал участие в боевых действиях на Украине и участвовал в так называемой харьковской операции в сентябре 2022 года. Об этом заявил его отец Роберт Кеннеди-младший, известный американский адвокат и экоактивист, объявивший накануне о своем выдвижении в качестве кандидата в президенты США. Политик также рассказал, что Белый дом скрывает тот факт, что украинский конфликт является катастрофой для Америки, а российской армии невозможно противостоять.

Кандидат в президенты США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший рассказал в эфире телеканала Fox News, что его сын принимал участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ.

«Мой собственный сын служил там и вступил в отряд специального назначения, в составе которого участвовал в харьковской наступательной операции», — сообщил Кеннеди.

Речь идет о 28-летнем Коноре Кеннеди, сыне политика от второго брака. Еще в октябре прошлого года он в социальных сетях сообщил, что воюет на стороне Украины. По словам Конора Кеннеди, он записался в ряды Интернационального легиона ВСУ, но пробыл на территории Украины недолго.

Конор рассказывал в соцсетях, что до момента вступления в Интернациональный легион не имел какого-либо боевого опыта и даже не умел стрелять. Сын политика говорил, что скрывал свое настоящее имя от сослуживцев и был готов умереть. Когда именно он воевал за ВСУ неизвестно, однако так называемая харьковская операция проводилась в сентябре 2022 года.

В ходе интервью на Fox News Кеннеди-младший заявил также, что Белый дом замалчивает факты о том, что российской армии невозможно противостоять на Украине. По его словам, вооруженный конфликт Москвы и Киева представляет огромную проблему для США, поскольку сближает Россию и Китай.

«Русские борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному, мы не можем противостоять им», — сообщил политик.

69-летний Роберт Кеннеди-младший — известный американский юрист, экоактивист, писатель и общественник. Он является одним из 11 детей американского сенатора и генерального прокурора Роберта Кеннеди и приходится племянником 35-му президенту США Джону Кеннеди.

Роберт Кеннеди-младший учился в Гарварде и Лондонской школе экономики. В 1976 году он получил степень бакалавра искусств в области американской истории и литературы. Затем он получил степень доктора юридических наук в Университете Вирджинии и степень магистра права в Университете Пейс.

Юридическую карьеру он начинал в качестве помощника окружного прокурора Манхэттена. В 1983 году был приговорен к двум годам условно за хранение героина. За два дня до этого он сообщал, что лег в больницу для решения проблем с наркотиками.

После этого начал активно продвигать экологическую повестку.

Политик известен как сторонник всевозможных теорий заговоров и антипрививочной пропаганды. В частности, с середины 2000-х годов он активно продвигал связь между вакцинами и аутизмом (которая так и не была доказана), а в течение всей пандемии COVID-19 выступал ярым противником вакцинации среди американцев.

19 апреля 2023 года Роберт Кеннеди-младший. выступая в Бостоне, официально подтвердил, что подал заявку на участие в выборах президента США в 2024 году. Об этих его намерениях ранее сообщали американские СМИ. В то же время CNN передавал, что семья Кеннеди официально на предстоящих выборах будет поддерживать нынешнего главу государства Джо Байдена, а не племянника Джона Кеннеди.

«Я пришел сюда сегодня, чтобы объявить о выдвижении моей кандидатуры от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов. Моя миссия в течение следующих 18 месяцев этой кампании и на протяжении всего моего президентства будет заключаться в том, чтобы положить конец коррумпированному слиянию государственной и корпоративной власти, которое сейчас угрожает навязать нашей стране новый вид корпоративного феодализма», — говорил Кеннеди-младший в своей программной речи.

Он подтвердил, что многие члены его семьи не согласны с его выдвижением в качестве противника Байдена на предстоящих выборах. Однако Кеннеди считает, что американское общество сейчас слишком поляризовано и разделено, и видит свою задачу в решении этой проблемы.

Последнее исследование агентства USA TODAY и Университета Саффолка показывает, что после официального старта предвыборной кампании Кеннеди он может рассчитывать как минимум на 14% избирателей, которые раньше бы отдали свои голоса за Байдена.

Консервативные американские СМИ пишут, что в Демократической партии США Роберта Кеннеди-младшего считают экстремистом за его резкое осуждение военной помощи, которую Вашингтон оказывает Киеву, за высказывания против либеральных изданий, спонсируемых приближенными к Белому дому компаниями.

Михаил Котляр

Оригинал материала: “Газета.ру”