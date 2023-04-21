“Чем ярче у женщины жизнь, тем она интересней”: Эвелина Бледанс об отсутствии графика в жизни, секретах красоты, отношении к хейту

Эвелина Бледанс, известная актриса театра и кино, несмотря на свой возраст, выглядит очень молодо и привлекательно. И ее фанаты постоянно интересуются, как она ухаживает за собой. Эвелина с удовольствием делится секретами красоты и энергии. Рассказывает о своих тренировках, делится опытом воспитания “солнечного ребенка”. Младший сын Эвелины страдает синдромом Дауна, его мама дарит ему всю свою любовь и заботу.

“Главное – любить!”

Эвелина Бледанс не рассматривает появление ребенка с синдромом Дауна как проблему. Для нее Семен был и остается прибавлением к семье, золотым ребенком, подарком от Бога.

За это время она стала мамой самого известного “солнечного ребенка” в России. Это не преувеличение. Семен – звезда телевидения, у него десятки тысяч подписчиков в социальных сетях, которые следят за тем, как мальчик растет и развивается, и радуются его успехам.

Конечно, не обходится без завистников в комментариях, но родители Семы не обращают на это внимания и живут под девизом “главное – любить”. И Сема – яркое доказательство того, насколько важна любовь родителей.

Книга-тренинг

Эвелина на собственном опыте убедилась, что современные мамы часто сталкиваются с трудностями, совмещая заботу о детях с работой. А если женщина к тому же одинока, то ей приходится быть максимально самостоятельной и противостоять стереотипам.

Актриса и мама двух сыновей Эвелина Бледанс написала книгу “Самостоятельная мама. Страницы женского счастья”. Эта книга-тренинг рассказывает о том, как найти счастье, независимо от семейного статуса.

В книге много полезной информации о том, как противостоять негативным стереотипам и не замыкаться на своих проблемах, как быть более терпимыми к окружающим, которые не знают об особенностях вашего ребенка, и как развивать заложенные способности в своем ребенке.

Эвелина считает, что женщина должна быть красивой, как бы трудно ни было. Должна нравиться мужчинам, слышать комплименты: “Хвальба нам, женщинам, нужна. Но, чтобы нас хвалили и любили, надо, чтобы было за что хвалить и любить. Чем ярче жизнь женщины, тем она интереснее. Тогда женщина будет счастлива. И дети ее счастливы”.

Гармония с самой собой

По словам самой Эвелины, главным секретом ее красоты является гармония с самой собой и любовь. Она старается не перегружать себя работой и находить время для отдыха и хобби. Актриса говорит, что у других людей есть стабильный график, они планируют отпуск, например что с 15 июля по 15 августа поедут отдыхать всей семьей. Но у нее такого нет: “Я не могу себе это позволить, потому что у меня в конце июля будет какой-то проект, съемка. Я не смогу готовить мужу завтрак каждый день. То есть у меня никогда не было такой вот истории со стабильным графиком. Я ее не хочу. И тем радостнее мне моя жизнь, в которой меняются места, наряды, настроения, люди вокруг меня. Здорово, что они были в моей жизни и каждый из них дал мне что-то новое. И то, что я имею сегодня, это, наверно, и есть та вершина счастья, к которой я шла через маленькие счастья”.

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Эвелина также уверена, что здоровый образ жизни – это не только правильное питание и спорт, но и позитивный настрой, и умение наслаждаться жизнью во всем ее многообразии.

Правильное питание и спорт

Одним из главных принципов здорового образа жизни для Эвелины является правильное питание. Она не отказывается от сладкого и мучного, но предпочитает выбирать более здоровые альтернативы. Например, вместо солений и консервированных овощей она предпочитает свежие овощи и зелень. Вместо варенья и сладостей – натуральные фрукты и ягоды. Она также старается пить только свежевыжатые соки и заменять кофе на зеленый чай.

Кроме того, Эвелина регулярно занимается спортом. Она посещает тренажерный зал, бассейн и сауну, чтобы поддерживать форму и укреплять здоровье. Она также устраивает себе разгрузочные дни, когда ест только фрукты и овощи.

Эвелина Бледанс и ее коллеги-режиссеры довольны ее фигурой сегодня, но не всегда было так. Когда Эвелина была студенткой вуза, ей предложили сняться в фильме. Однако, чтобы получить роль, ей нужно было быстро избавиться от пяти килограммов. Испытав на себе все способы похудения, она нашла секрет идеальной фигуры – сочетание интенсивных тренировок и строгой диеты.

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С тех пор в еде себя не ограничивает и живет по принципу “люби меня такой, какая я есть”. “Я не ставлю перед собой никаких ограничений, – говорит Эвелина. – Просто я понимаю, что, если я съем что-то лишнее, мне нужно будет это компенсировать тренировками. Я всегда ношу с собой гимнастическую резинку и стараюсь делать зарядку утром с Семеном.

Я убеждена, что физические упражнения помогают компенсировать калории, будь то танцы, ходьба или упражнения. Растяжка – также неотъемлемая часть моей зарядки. Я считаю, что гибкие мышцы – это ключ к красивой фигуре. Более того, у меня есть проблемы со спиной, поэтому растяжка для меня является необходимостью. Кроме того, она помогает сохранить женскую красоту”.

Об отдыхе

О своем отдыхе Эвелина Бледанс рассказала, что любит проводить время на российском юге, но не просто лежать на пляже, а заниматься спортом. Она тратит 40 минут каждый день на занятия в воде, используя свой личный комплекс упражнений. Для нее важно, чтобы ее сын Семен был с ней на море, поэтому актриса отказывается от многих рабочих предложений летом. Кроме того, она ездит на ретриты на Бали, где работает над своим телом и душой.

Кстати, о море…

На свой 54-й день рождения Эвелина Бледанс опубликовала откровенное фото на пляже в Таиланде, что вызвало волну негодования и хейта со стороны некоторых подписчиков и недоброжелателей. Несмотря на это, актриса не обращает на них внимания и считает, что они просто обделены любовью и красотой.