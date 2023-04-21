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Эрлинг Холанд в шаге от бомбардирского рекорда АПЛ!

21.04.2023, 12:12, Новости
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В минувшем туре АПЛ «Манчестер Сити» в поединке с «Лестером» все решил еще в первом тайме.

Нынешняя формы и результаты «Лестера» оставляли очень немного шансов на то, что команде удастся отобрать очки у действующего чемпиона. Сенсации не произошло: подопечные Хосепа Гвардиолы победили за счет очередного великого матча Эрлинга Холанда, сделавшего дубль. На финише сезона нас ожидает интереснейшая чемпионская гонка между «Манчестер Сити» и лондонским «Арсеналом». Многие футбольные болельщики не просто следят за этим противостоянием, но и заключают пари на победителя. Тем более, что промокод для fonbet можно забрать на портале Bookmaker Ratings.

Итак, на счету норвежца уже 32 мяча в текущем сезоне АПЛ, что раньше удавалось лишь Мохамеду Салаху в эру формата сезона из 38 матчей. Вряд ли кто-то сомневается, что Холанд вскоре установит новый рекорд Премьер-лиги по голам, однако против «Лестера» такой возможности Гвардиола ему не предоставил.

Решив все вопросы еще до перерыва, главный тренер «Манчестер Сити» сменил ряд ключевых исполнителей, включая норвежца. В конце концов, «лисы» под занавес поединка отыграли один мяч, но что это меняет?

Совершенно ничего: «Манчестер Сити» рвется к чемпионству.




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