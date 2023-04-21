 

“Скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях”: наклянчившая на отдых Дакота выходит замуж

21.04.2023, 13:22, Новости дня
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Радостной новостью в своем блоге поделилась певица Рита Дакота. Теперь она может называть себя не любовницей или сожительницей, а гордым словом “невеста”.

А все почему: она выходит замуж, ведь ее избранник Федор Белогай сделал ей предложение. О молодом человеке известно то, что он многогранная творческая личность, работает коучем и уже состоял в браке, ровно как и Рита.

Что же до решения пожениться: спонтанным оно не было. Некоторое время назад певица вызвала возлюбленного на серьезный разговор и дала ему понять, что подпись “мой муж” под совместными снимками ей понравилась бы гораздо больше. Поняв этот тонкий намек, Федор Белогай и презентовал Рите Дакоте заветное кольцо от Tiffany.

Пользователи Сети, узнав эту новость, порадовались за пару Риты и Федора: “Рите женского счастья! И побольше кипятка!”, “Он трудоголик, даже во сне медитирует, бабло зарабатывает”, “Магистр кипятка”, “Ну, терпения Фёдору!”.

А некоторые комментаторы уже заранее озаботились организационными вопросами предстоящей свадьбы Риты Дакоты и Федора Белогая.

“Бабки насобирала уже на торжество среди подписоты?”, “Бабки просит на свадьбу задонатить?” (Пожертвовать – Прим. ред.), “Выпьют кипятка и помедитируют, а за все, как всегда, заплатят лохушки-подписчицы”, “На свадьбе тоже будет кипяткопитие, по 5 литров на гостя”, “Скоро начнет бабло со своих подписчиц собирать. Как она уверяет, я же
офигенная, поэтому скиньтесь мне на свадьбу на Гавайях. Отдых на Маврикии
вы же уже оплатили”, – проехались по невесте комментаторы.

Напомним, что Рита и Федор продают курсы по медитации и особую диету, которая заключается в том, что ее приверженцам нужно пить кипяток. Ранее вокруг певицы разразился скандал, когда в честь своего дня рождения блондинка объявила о сборе пожертвований на раскрутку альбома. Однако на следующий день наклянчившая, как уверены многие, на отдых Рита Дакота вылетела на Маврикий вместе с бойфрендом.


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