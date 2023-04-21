 

На крупном месторождении три месяца не добывают золото из-за дефицита чая в отделе кадров

21.04.2023, 12:33, Разное
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Уже три месяца приостановлена работа на одном из крупнейших российских месторождений золота в пгт Агинское в Забайкальском крае. Причиной простоя является принципиальная позиция сотрудников отдела кадров, отказывающихся оформлять по трудовым договорам новых рабочих до тех пор, пока руководство компании не вернёт в годовой бюджет расходы на чай. 

Как признаются в частной беседе кадровики, средства на горячий напиток были урезаны в ходе оптимизации при рассмотрении бюджета организации на 2023 год. Директор предприятия предложил сотрудникам приобретать чай за свой счёт. Забайкальское отделение Всероссийского профсоюза кадровиков выпустило рекомендацию отстаивать свои законные права на чаепитие. 

«Мы не предлагаем нарушать им трудовую дисциплину, все отрабатывают свои рабочие часы, ставят в табели восьмёрки, поэтому прогул поставить невозможно, да и приём на работу и увольнение осуществляют сами кадровики», – заявила глава профсоюза Мария Лабушкина.

Свою позицию пояснили и в отделе кадров.

«Принять на работу и уволить человека – дело получаса, а рабочий день длится восемь часов. Что делать оставшиеся семь с половиной часов? Раньше нам выделяли деньги на чай. Если руководство не вернёт всё как было, никого оформлять не будем», – подчеркнула старший инспектор Валерия Колесова. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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