Немецкий эксперт – китайские автомобили уже в чём-то лучше западных

Китайская автомобильная отрасль достигла значительного прогресса, рассказал эксперт Стефан Братцель в своём интервью для N-TV. Братцель отметил, что китайские автопроизводители активно развивают свои электромобили, которые почти ни в чём не уступают западным аналогам, а по ряду параметров даже превосходят их.



AP

Китайские производители с каждым годом добиваются всё большего прогресса в области электромобилей, рассказал немецкий автомобильный эксперт Стефан Братцель в своём интервью для N-TV. «Китайские автомобили почти ничем не отличаются от западных, а в чём-то даже превосходят их», — приводит издание слова Братцеля.

В частности, Братцель выделил китайского автопроизводителя BYD, недавно ставшего лидером по продажам авто на китайском рынке, обойдя Volkswagen. По словам Братцеля, успех BYD объясняется его инновационным подходом к электромобилям, характеристики которых зачастую лучше, чем у западных аналогов. В частности, речь идёт о таких параметрах, как объём заряда аккумулятора и дальность хода.

По мнению эксперта, китайские автопроизводители будут играть всё более возрастающую роль на рынке. Впрочем, это не означает, что у немецких фирм нет никаких шансов. Немецкие производители, такие как BMW и Mercedes, также активно развивают сферу электромобилей. Что же касается Volkswagen, для которого китайский рынок является важнейшим, то, по словам Братцеля, немецкому автогиганту нужно срочно расширять ассортимент электромобилей, а также снижать издержки производства.

Братцель считает, что не все производители выдержат конкуренцию в последующие два-три года. Эксперт отмечает, что сейчас каждая автомобильная компания должна решать сложную задачу, заключающуюся в том, чтобы совмещать внедрение инноваций и снижение затрат на производство.