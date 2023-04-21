 

Немецкий эксперт – китайские автомобили уже в чём-то лучше западных

21.04.2023, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Китайская автомобильная отрасль достигла значительного прогресса, рассказал эксперт Стефан Братцель в своём интервью для N-TV. Братцель отметил, что китайские автопроизводители активно развивают свои электромобили, которые почти ни в чём не уступают западным аналогам, а по ряду параметров даже превосходят их.


AP

Китайские производители с каждым годом добиваются всё большего прогресса в области электромобилей, рассказал немецкий автомобильный эксперт Стефан Братцель в своём интервью для N-TV. «Китайские автомобили почти ничем не отличаются от западных, а в чём-то даже превосходят их», — приводит издание слова Братцеля.

В частности, Братцель выделил китайского автопроизводителя BYD, недавно ставшего лидером по продажам авто на китайском рынке, обойдя Volkswagen. По словам Братцеля, успех BYD объясняется его инновационным подходом к электромобилям, характеристики которых зачастую лучше, чем у западных аналогов. В частности, речь идёт о таких параметрах, как объём заряда аккумулятора и дальность хода.

По мнению эксперта, китайские автопроизводители будут играть всё более возрастающую роль на рынке. Впрочем, это не означает, что у немецких фирм нет никаких шансов. Немецкие производители, такие как BMW и Mercedes, также активно развивают сферу электромобилей. Что же касается Volkswagen, для которого китайский рынок является важнейшим, то, по словам Братцеля, немецкому автогиганту нужно срочно расширять ассортимент электромобилей, а также снижать издержки производства.

Братцель считает, что не все производители выдержат конкуренцию в последующие два-три года. Эксперт отмечает, что сейчас каждая автомобильная компания должна решать сложную задачу, заключающуюся в том, чтобы совмещать внедрение инноваций и снижение затрат на производство. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.21 / Renault скоро начнет принимать заказы на Kangoo Van

20.10.21 / 20 октября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

05.03.21 / Папа Римский начал визит в Ирак

26.12.21 / В Минобороны рассказали, нужно ли беременным женщинам становиться на воинский учет и как влияет смена профессии на эту обязанность

27.12.20 / “По выражению лиц видим”. Белковский назвал двух вероятных преемников Путина

04.02.22 / В МИД назвали угрозы Лондона российскому бизнесу безобразными

16.02.22 / Министры обороны стран НАТО призвали Россию выбрать путь дипломатии, прекратить военное наращивание и вывести свои силы из Украины

11.07.20 / Трамп объявил о разработке самого большого ледокола в мире

29.10.20 / Лукашенко: Наш друг Володя Зеленский потерпел сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление

06.03.21 / В Microsoft разрабатывают операционную систему Windows следующего поколения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика