Доктор Щепеляев утверждает, что употребление горячей, жирной и острой пищи может вызвать рак

Доктор Даниил Щепеляев утверждает, что употребление острой или грубой пищи, а также животных жиров может повысить риск развития рака.

В интервью доктор Щепеляев пояснил о пищевых привычках, которые повышают восприимчивость к онкологическим заболеваниям. Одной из таких привычек доктор назвал тягу к продуктам, богатым животными жирами. По словам специалиста, активное потребление животных жиров может повысить риск развития рака груди и толстой кишки.Кроме того, регулярное употребление острой пищи может вызвать рак. Если человек регулярно употребляет острую пищу, курит и пьет алкоголь в избытке, а также страдает ожирением, риск развития рака желудка возрастает.

Пристрастие к острой пище и напиткам – еще один фактор, который может привести к развитию злокачественных опухолей. Если человек пьет или ест очень горячую пищу, у него повышается риск развития рака пищевода и/или карциномы полости рта. “Это доказано научными экспериментами”, – сказал Даниил Щепеляев.

По словам врачей, основной причиной возникновения опухолевого заболевания является генетическая предрасположенность. Однако образ жизни и пищевые привычки также оказывают влияние. Доктор посоветовал россиянам как можно реже употреблять некачественную, переработанную пищу.