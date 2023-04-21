Кардиолог Варфоломеев объясняет симптомы опасных аритмий сердцебиения

Доктор описал сердечную аритмию, или нерегулярное сердцебиение, как “означающее, что ваше сердце периодически или постоянно сбивается с ритма”.

Кардиолог Олег Врфоломеев говорит, что “ранние симптомы и признаки” аритмии включают ощущение, как будто сердце пропускает удары. Некоторые люди чувствуют “как будто они сделали глубокий вдох” или “бабочки порхают в груди”. Трепетание в груди” может также сопровождаться “потерей или коллапсом”. Вы можете почувствовать головокружение, когда встанете. Также может возникнуть боль в груди, чувство слабости или одышка. Кардиолог сказал, что сильная усталость или вялость могут быть признаками аритмии. Вы можете испытывать учащенное сердцебиение, даже если ваше сердце кажется здоровым. Аритмия или учащенное сердцебиение могут быть вызваны аномальными электрическими путями в сердце, заболеваниями сердечной мышцы или приемом лекарств.

Некоторые лекарства могут оказывать негативное влияние на сердце, например, антибиотики, антидепрессанты и стимуляторы, используемые для лечения СДВГ. Выбор образа жизни, такой как алкоголь, курение, кофеин, употребление наркотиков в рекреационных целях, кислотный рефлюкс и физические упражнения – все это может повлиять на сердцебиение человека. Ковид может вызывать учащенное сердцебиение как в период восстановления, так и при длительном приеме Ковида.

В некоторых ситуациях для лечения нерегулярного сердечного ритма может быть назначено медикаментозное лечение. В зависимости от происхождения и характера аритмии лечение может включать медикаменты. Некоторые другие методы лечения включают кардиоверсию, инвазивные формы лечения или исследования. Нерегулярное сердцебиение может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как инсульт, сердечная недостаточность или остановка сердца, если его не лечить.